Glanzvoll, luxuriös, zeitgemäß: Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden

Im Herzen von Baden-Baden gelegen, der renommiertesten Kurstadt Europas am Fuße des Schwarzwalds, vereint das Hotel eindrucksvoll historische Substanz mit zeitgemäßer Eleganz. Es ist die Rückkehr einer Legende: Als Gründungshaus der Marke Steigenberger trägt der Europäische Hof Baden-Baden eine besondere symbolische Bedeutung und setzt heute, 95 Jahre nach seiner ursprünglichen Eröffnung als erstes Steigenberger Hotel, neue Maßstäbe für kultivierten Luxus und stilvolle Gastlichkeit.

„Der Europäische Hof Baden-Baden steht für eine harmonische Verbindung aus reicher Geschichte und moderner Raffinesse. Ein Ort, an dem Gäste eine einzigartige Symbiose aus historischer Grandeur, zeitgemäßem Luxus und außergewöhnlichem Service erleben“, sagt General Manager Holger Flory.

126 individuell gestaltete Zimmer, Suiten und Apartments bieten höchsten Komfort und zurückhaltenden Luxus. Edle Materialien, maßgefertigte Möbel und eine von der Natur inspirierte Farbwelt fügen sich elegant in die Architektur des Hauses ein. Die Neugestaltung wurde vom Anspruch getragen, den historischen Charakter zu bewahren und ihn gleichzeitig in die Gegenwart zu übersetzen.

„Mein Team und ich freuen uns, die Zukunft dieses ikonischen Ortes gemeinsam mit unseren Gästen zu gestalten. Das Hotel bietet Raum für exklusive Veranstaltungen, exzellente Gastronomie, erstklassige Spa-Erlebnisse und gelebte Gastfreundschaft auf höchstem Niveau“, so Holger Flory weiter.

Der Europäische Hof Baden-Baden versteht sich als exklusiver Rückzugsort und Treffpunkt für Kultur, Genuss und Gesellschaft zugleich. Im Café de l’Europe zelebrieren Executive Chef Marcel S. Traber und sein Team eine kreative Fusion aus französischer und europäischer Küche, angereichert mit regionalen Einflüssen. Die elegante Auerhuhn Lounge Bar lädt zu entspannten Gesprächen in Speakeasy-Ambiente ein. Als Krönung des kulinarischen Erlebnisses präsentiert sich die Luiza Rooftop Terrace & Bar, die mit mediterraner Küche, kreativen Drinks und einem spektakulären 360-Grad-Panoramablick über Baden-Baden begeistert.

Wellness-Liebhaber finden im 1.300 Quadratmeter großen The Vault Spa & Suites ihr Refugium. Der Spa ist inspiriert von der römischen Badekultur der Stadt. Gäste erwartet ein zeitgemäßes Entspannungsangebot, zum Teil in den ehemaligen Tresorräumen einer Bank gelegen. Verschiedene Saunen, Dampfbad, Indoor-Becken, ein Fitnessbereich sowie private Spa-Suiten und individuelle Wellness-Behandlungen sorgen für exklusive Wohlfühlmomente auf zwei Ebenen.

Auch für Geschäftsreisende und Eventplaner ist der Europäische Hof Baden-Baden eine erstklassige Adresse: Fünf multifunktionale Veranstaltungsräume mit modernster Konferenztechnik bieten den passenden Rahmen für exklusive Meetings, Empfänge und Events.

Ergänzt wird das Erlebnis durch 700 Quadratmeter kuratierte Retail-Fläche, darunter das erste Porsche Studio in Deutschland. Hier können Aficionados in die Markenwelt von Porsche eintauchen und ihr Traumfahrzeug individuell konfigurieren.

Mit seiner Lage in unmittelbarer Nähe zu den berühmten Kuranlagen, Theatern, Museen und dem Casino ist das Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden mehr als ein Luxushotel: Es ist eine Einladung, die Seele von Baden-Baden zu entdecken – elegant, geschmackvoll und entspannt.

Weitere Informationen und Buchung hier