Gin Tonic – das leckere Wundermittel gegen Heuschnupfen

Wer kennt es jetzt im Frühling nicht? Niesen, geschwollene Augen, die Nase läuft – und das alles wegen winzig kleiner Pollen, die durch die Luft fliegen. Heuschnupfen. Und das Schlimmste: Die diversen Anti-Allergie-Helferlein sind meist nicht wirklich zuverlässig.

Die Lösung: Gin Tonic

Allergiker wissen es: Eigentlich sollte man auf Alkohol in der Heuschnupfen-Zeit verzichten, speziell auf Bier und Wein. Das hängt damit zusammen, dass in diesen Getränken der Wirkstoff Histamin enthalten ist und dieser kann allergische Reaktionen nicht nur verschlimmern, sondern sogar auslösen.

Klare hochprozentige Spirituosen enthalten hingegen wenig bis gar kein Histamin – so zum Beispiel Vodka und eben auch Gin. Da bei ihrer Destillation kaum Histamin produziert wird, wirken sie als eine Art Anti-Histamin. Dadurch werden Heuschnupfen-Symptome wie Schwellungen bestenfalls gemindert oder andernfalls zumindest nicht verstärkt.

Nachdem Allergien jedoch nicht nur im Frühjahr vorkommen und Gin Tonic das ganze Jahr über ein leckeres, unkompliziertes Getränk ist, haben die Abonauten es sich zur Aufgabe gemacht, Gin-Interessierten die ganze Welt dieser Trendspirituose nahezubringen.

Kleine Gin-Hersteller aus der ganzen Welt

Die Abonauten sind ein Genuss-Startup aus der Nähe von München, ihr erklärtes Ziel ist es einerseits, Genießern zu zeigen, dass es neben all den großen Marken mit ihren Produkten, Platzierungen und Supermarktlistungen noch viel mehr zu entdecken gibt. Andererseits bieten sie kleinen Herstellern und Manufakturen eine Plattform, um ihre qualitativ hochwertigen Gins bekannt zu machen.

Dies geschieht über ein Abosystem, Kunden erhalten über die von ihnen gewünschte Laufzeit monatlich Ginboxen mit jeweils drei verschiedenen Gins. Diese eigens kuratierten Produkte können dann jeweils in kleinen Abfüllungen à 10cl verkostet werden. Natürlich ist jedes Produkt im Anschluss auch in Originalgröße nachbestellbar.

Einerseits lernt man bei den monatlichen Verkostungen Gins kennen, die man sonst wahrscheinlich nie in seinem Leben entdeckt hätte. Andererseits können all diese Produkte zunächst in kleiner „Dosis“ probiert werden, ohne dass man direkt 30 oder 40 Euro in eine ganze, große Flasche investieren muss. Und das Wichtigste: Es macht extrem viel Spaß, entweder selbst zu genießen oder aber über ein Geschenk einen lieben Menschen in den ultimativen Gin-Genuss kommen zu lassen.

Infos: www.abonauten.de

uwelehmann/ surpress