Gewinnspiel: Wo alpine Eleganz zuhause ist

Im Stil eines Tiroler Schlosses erbaut, thront das Resort auf der Sonnenseite des Tals, direkt am hoteleigenen 9-Loch-Golfplatz. Mit seinen Türmen und Erkern aus Naturstein, dem Schindeldach und den hölzernen Fensterläden fügt sich das Haus harmonisch in die Landschaft ein. 112 Zimmer und 38 Suiten begeistern durch edles Design, warmes Licht und großzügige Balkone mit atemberaubendem Blick auf den Wilden Kaiser und die legendäre Streif, eine der berühmtesten Skiabfahrten der Alpen.

Der über 3.000 Quadratmeter große SPA ist eine Welt für sich. Hier finden Gäste Entspannung in der modernen Saunawelt, im Hamam, in der Zirbenlounge oder bei einer exklusiven Behandlung in der Sensai Lounge – der einzigen ihrer Art in Österreich. Ein ganzjährig beheizter Außenpool mit Blick auf die Berge, Ruheräume aus duftendem Zirbenholz und individuell abgestimmte Beauty- und Body-Anwendungen machen das Spa-Erlebnis vollkommen.

Kulinarisch spannt das Schlosshotel den Bogen von Tirol bis Fernost. Im Restaurant DAS Kaps wird auf höchstem Niveau gegrillt, während in der Rozu Sushi Lounge Sushi-Meister Ram Kumar Joshi seine feinen Kreationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Die Halbpension genießen Gäste im Buffet-Restaurant Streif, wo an verschiedenen Frontcooking-Stationen täglich frische, regionale und internationale Gerichte serviert werden. In der stilvollen Bar mit offenem Kamin und Panoramablick klingen Abende bei feinen Cocktails und Live-Musik aus.

Das Schlosshotel Kitzbühel ist ein Ort für aktive Genießer – ob beim Golfen im Sommer, Skifahren im Winter oder beim Yoga im hauseigenen Studio. Hier verbinden sich Natur, Bewegung und Genuss zu einem Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

