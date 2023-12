Gewinnspiel: Thurnher’s, Alpenhof

Dass sich Gäste aus aller Welt in Thurnher’s Alpenhof in Zürs am Arlberg, einem der wenigen österreichischen Mitglieder von „The Leading Hotels of the World“, wie zu Besuch bei Freunden fühlen, verdanken sie der charmanten Eigentümerin Dr. Beatrice Zarges, die großen Wert auf ein stilvolles Ambiente und einen sehr persönlichen Service legt.

Das Boutique-Hotel in zeitgemäß-elegantem Chalet-Stil verfügt über 38 individuell eingerichtete und äußerst komfortable Zimmer und Suiten, ein Gourmet-Restaurant, eine Bar sowie einen exquisiten Wellness-Bereich – alles unter dem Motto „Luxus mit Seele.

Zu den Leistungen, die in Thurnher’s Alpenhof selbstverständlicher Standard sind, gehören unter anderem ein umfangreiches Frühstücksbuffet für einen perfekten Start in den Tag, eine kreative und schmackhafte Gourmet-Küche, ein Concierge, der fast alles möglich macht, einen Shuttle-Service zu den schönsten Pisten, einen Ski-Service für bestes Material sowie tägliche Fitness-Programme.

Als einziges Hotel am Arlberg bietet Thurnher’s Alpenhof seinen Gästen den Service eines hauseigenen Skilehrers. Während der gesamten Saison steht Roman Dornauer den Hausgästen kostenlos zur Seite. Seit 20 Jahren gehört der staatlich geprüfte Ski- und Snowboard-Lehrer zum Thurnher’s-Team. Roman kennt die schönsten Skihütten und die reizvollsten Tiefschnee-Hänge. Auf Wunsch organisiert er Schlittenfahrten und Schneeschuh- oder Fackelwanderungen. Die Lage des Chalet-Hotels ist ideal – in unmittelbarer Nähe zum Zürsersee-Lift und zum Hexenboden-Lift bietet sie perfekte Ski-in und Ski-out-Bedingungen.

Infos: www.thurnhers.com

Gewinnspiel-Teilnahme bis 31.12. unter www.mein-geld-medien.de/weihnachtsgewinnspiel

Der Preis

2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen, Täglich Gourmet-Frühstücksbuffet

1x exklusives Dinner für 2 Personen im Gourmetrestaurant

Kostenlose Nutzung von Indoor-Pool und Spa mit finnischer Sauna, Bio-Sauna und Dampfbad