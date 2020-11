Gewinnspiel: Tenuta Luce feiert den 25. Jahrgang seines Hauptakteurs

“Hier liegt die Erinnerung an den Weinberg und die Arbeit, an die Erde, die Sonne, den Klang der Zeit und das Lied der Jahreszeiten”, sagt Vittorio Frescobaldi, der vor 25 Jahren zusammen mit Robert Mondavi Luce gründete. Die Worte von Vittorio Frescobaldi wurden ausgewählt, um in den lebhaften Farben der Natur den Jubiläumsjahrgang 2017 von Luce zu schmücken. Ein originelles und neues Etikett als Abbild einer einzigartigen Weinpersönlichkeit: vor 25 Jahren innovativ, heute zeitgemäß.

„Alles begann, als wir ein Anwesen in einem für die Produktion großer Weine geradezu prädestinierten Weinbaugebiet gefunden haben“ erzählt Lamberto Frescobaldi, der seit 2004 als Steuermann von Luce fungiert. Ein Weinberg im Südwesten von Montalcino mit perfekter Beschaffenheit. Die Nähe zum Meer, die Ausrichtung zur Sonne und die Einzigartigkeit der Böden verleihen diesem Gebiet eine magnetische Anziehungskraft.

Tenuta Luce ist ein einzigartiges Weingut und zum 25. Jubiläum von Luce vermitteln die Fotos des berühmten Fotografen Cris Toala Olivares und Abbildungen der renommierten Künstlerin Anna Godeassi ein Bild vom Lebenslauf dieses bekannten Sangiovese-Merlot-Blends. Im Mittelpunkt der entstandenen Werke von Olivares und Godeassi stehen die Werte von Luce: Respekt für die Anbauzone, Schönheit, Menschen, Terroir und Intelligenz.

Anna Godeassi kreiert surreale Traumwelten, schreibt mit Farben und Formen romantische Alltagsgeschichten und hat für Luce die Weine dargestellt. „Durch visuelle Metaphern habe ich versucht, den Wein zu personifizieren, der gleichzeitig Mensch und Endprodukt ist: das Resultat eines Lebensprozesses, an dem Boden, Emotionen, Menschen und Arbeit beteiligt sind,“ erläutert die Künstlerin.

Cris Toala Olivares ist Entdecker und Fotograf, er bereist die Welt auf der Suche nach Bildern aus der Natur und urbanen Räumen. „Für mich bleibt der Respekt vor Mensch und Natur der Zugang. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich so glücklich war, für Luce arbeiten zu können. Während meines Aufenthalts in der hügeligen Landschaft von Montalcino spürte ich die Passion, den Respekt und das Engagement in jeder Phase des Vinifikationsprozesses“, so Cris Toala Olivares über Tenuta Luce.

Infos: https://en.lucedellavite.com/

Der Gewinn

Eine einzigartige Magnumflasche des Luce 2017 (25. Jahrgang)

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an:

info@mein-geld-medien.de.

Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2020.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

uwelehmann/surpress