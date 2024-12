Gewinnspiel: Sensoria Dolomites

Ein Herzensprojekt ist das Sensoria Dolomites für die Gastgeber Lea Oberhofer und Simon Leitner. Nach Wanderjahren in Paris, Mailand, Wien, Singapur und Edinburgh verwandelte das Paar das (schwieger-)elterliche Hotel vor zwei Jahren mit einem innovativen Konzept in ein Refugium für alle Sinne. „Luxus für die Seele“ ist ihre Vision – ein Ort, der sich nicht mit oberflächlichen Annehmlichkeiten begnügt, sondern die Sinne berührt und bereichert. Am Fuße der Seiser Alm bieten sie ihren Gästen so einen Kraftplatz, der neue Energie und echte Erholung schenkt.

Schlafgenuss in erlesenem Design

Die 45 großzügig geschnittenen Zimmer sind in minimalistisch-elegantem Stil eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Heimisches Holz, natürliche Textilien, dezente Farben, klare Linien und viel Licht prägen die Interieurs und rücken die Ausblicke aufs Schlern-Massiv in den Mittelpunkt. Loggien mit Liegen sind der perfekte Ort, um einen entspannten Nachmittag in klarer Bergluft verstreichen zu lassen. Die beiden je 125 Quadratmeter großen, luxuriösen Suiten mit privatem Spa-Bereich, finnischer Sauna, großzügigem Terrassendeck und Blick auf den Schlern definieren den Begriff Freiraum neu.

Durchatmen in Spa und Waldsauna

Wellness hat im Sensoria Dolomites viele Facetten. Bei einer wohltuenden Anwendung im knapp tausend Quadratmeter großen Spa mit Naturgeräuschkulisse Entspannung finden, den Alltag abstreifen und neue Kraft schöpfen. Oder aber auf der Sonnenliege am Außenpool auf die Zacken des Schlern träumen, das Wahrzeichen Südtirols, das sich majestätisch und zum Greifen nahe hinter der begrünten Dachlandschaft des Spas erhebt. Oder gemeinsam mit dem Spa-Team ein vitalizing, nourishing oder balancing Aroma für die Behandlung aussuchen. Die entspannende Anwendung in Kombination mit zarten Düften sorgt für Kokon-Momente.

Exquisite kulinarische Erlebnisse

Gäste des Hauses genießen ein All Day Inklusiv Arrangement. Das beginnt mit dem morgendlichen Bummel über den Genuss-Markt. Herkunft und Qualität der Produkte wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ein guter Grund, sich schon jetzt auf die nachmittägliche Jause zu freuen – und aufs von ausgesuchten Südtiroler Weinen begleitete Abendessen. Die Küche vereint Aromen von Südtiroler Spezialitäten über die mediterrane Vielfalt Italiens bis zu den Genüssen Frankreichs.

Der Preis

Zwei Nächte für zwei Personen inkl. All Day inclusive Arrangement

Für die Teilnahme am Gewinnspiel schicken Sie bitte bis zum 3. Januar eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an info@mein-geld-medien.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.