Gewinnspiel: Savoy Beach Hotel

Exklusivität und Eleganz – dafür steht das Savoy Beach Hotel & Thermal Spa im italienischen Bibione. Direkt am Meer gelegen, lädt das ganzjährig geöffnete Fünf-Sterne-Hotel zum „süßen Nichtstun“ ein und verwöhnt mit einem privaten Strandabschnitt und dazugehörigem Service, einer gehobenen Gourmetküche sowie Wohlfühlmomenten im bekannten Thermalbad Bibione Thermae, verbunden mit dem Hotel. Acht luxuriöse und individuell designte Suiten bieten seit Juni 2023 ein Extra an Privatsphäre und Komfort. Ein komplett verglaster Indoor-Strand inklusive Bar-Service zaubert auch in den kälteren Wintermonaten perfektes Urlaubs-Feeling.

Jede der Suiten im Savoy besticht durch individuelles Design und einzigartigen Look. Situiert im eigens für diese Wohlfühl-Oasen gebauten, obersten Stockwerk, genießen Gäste hier die beste Sicht auf die azurblaue Adria durch große Fensterfronten und Sonnenterrassen. Pluspunkt: Jede Suite verfügt über einen privaten Wellnessbereich mit Sauna und Hammam oder Whirlpool. Mit hellen Möbeln, ausgewählten Deko-Elementen und Marmor im Bad versprüht die Suite Serenissima ein edles, aber gleichzeitig gemütliches Ambiente. Dank antikem Tisch, Spiegel und Kleiderschrank erinnert sie an den Höhepunkt der venezianischen Republik.

Ganz anders die Suite Murano, die ebenfalls von der Lagunenstadt inspiriert, aber zeitgenössisch gehalten ist. Liebhaber der Weltmetropole New York fühlen sich in der Suite Manhattan wohl. Hier zieren rote Ziegelsteine und Stahlelemente die Wände. Ein Urlaub im Savoy Beach Hotel & Thermal Spa bietet Luxus-Urlaub auch für anspruchsvolle Gäste und lässt keinen Wunsch für einen perfekten Italien-Urlaub offen – und das rund ums Jahr.

Kulinarik für Feinschmecker

Für das leibliche Urlaubswohl im Savoy sorgt Küchenchef Alessandro Castelnuovo im Gourmet-Restaurant Duca d’Aosta, das Feinschmecker-Herzen höherschlagen lässt. Maître Giovanni Labriola empfiehlt die passende Weinbegleitung aus dem über 500 Etiketten umfassenden Weinkeller des Hotels. Kultur- und Naturliebhaber sollten unbedingt ein wenig Zeit für Erkundungen in der Umgebung einplanen. Denn die gesamte obere Adria überrascht mit Vielseitigkeit. Schon gewusst, dass die Region für Prosecco bekannt ist? Die Prosecco-Straße führt durch malerische Dörfer bis hin zur historischen Stadt Valdobbiadene.

Der Preis

Drei Übernachtungen für zwei Personen in einer Themensuite inklusive Halbpension (exkl. Getränke) und einer Spa Behandlung (Gültig für zwei Jahre).

