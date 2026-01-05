Gewinnspiel: Posthotel Achenkirch am Achensee

Seit über hundert Jahren führt Familie Reiter das 5-Sterne-Haus und verwandelte die ehemalige Posthalterei mit einzigartigem Pioniergeist in eines der ersten Wellnesshotels Tirols. Heute ist das Erwachsenenhotel ein ganzheitlich ausgerichtetes Resort auf vier Hektar Land, das die Philosophie von Yin und Yang in einen Ort übersetzt. Es richtet sich an Körper und Geist gleichermaßen, bietet Aktivität und Entspannung und verbindet fernöstliche Praktiken wie TCM und Ayurveda mit österreichischer Alpenkultur. Angenehme Düfte, stimmungsvolle Lichtquellen und ein zeitloses Landhaus-Interieur schaffen eine gekonnte Balance zwischen wohnlicher Gemütlichkeit und purem Luxus in den insgesamt 142 Zimmern und Suiten.

Zur täglichen Wellness-Praxis gehören Yoga, Tai-Chi und Qi Gong mit Shaolin-Meister Liang oder Behandlungen aus der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) von Expertin Dr. Hu Ji, während Tennis-Courts, ein 9-Loch-Golfplatz und der hauseigene Lipizzaner-Reitstall mit Kutschfahrten zu sportlichen Aktivitäten einladen.

Neu seit Herbst 2025 ist das Longevity Lab – ein stilvoll-minimalistisches Zentrum für moderne Langlebigkeit und bewusstes Biohacking. In Zusammenarbeit mit Experte Amel Mujkic („Re:Age“-Methode) entstand ein Raum, in dem Hightech auf puristische Ästhetik trifft. Gäste erleben hier uVida- und InBody-Analysen, Atem- und Kältetraining, Infrarot- und Lichttherapie sowie individuelles Coaching zur Förderung von Regeneration, Schlafqualität und Vitalität. Das Longevity Lab ergänzt das bestehende Wellnessangebot um eine innovative Dimension, die Wissen, Design und Achtsamkeit vereint.

Danach kann es in die Entspannung gehen: Das weitläufige Wellness-Portfolio erstreckt sich auf über 7.000 Quadratmetern, darunter fernöstlich inspirierte Raumwelten und architektonische Highlights wie der „Versunkene Tempel“ und der zweiteilige Yin Yang-Außenpool. Ganz neu seit 2025: Österreichs erstes Original Japanese Head Spa. Die Hotel-Küche sowie das angeschlossene TCM-Restaurant „Tenzo“ mit regionalen Produkten aus der benachbarten Landwirtschaft runden das Angebot als ergänzende Bausteine für Gesundheit und Wohlbefinden ab. Klassisches Wellness wird im Posthotel neu gedacht: Mit der Philosophie des Shaolin als Fundament lädt Gastgeber Karl C. Reiter seine Gäste auf eine Reise zum Ich ein und schafft in Achenkirch einen Ort, an dem Körper und Geist wieder in harmonischem Gleichgewicht fließen können.

