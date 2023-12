Gewinnspiel: Naturresort Schindelbruch

Eingebettet in einen waldläufigen Park und umgeben von Rotbuchenwäldern liegt das Naturresort Schindelbruch. In absoluter Alleinlage stehen hier Entschleunigung und das Erleben der Natur im Mittelpunkt. Das privat geführte Vier-Sterne-Superior-Hotel ist als klimapositives Haus ein touristischer Leuchtturm weit über die Region hinaus. 96 gehobene Zimmer und Suiten, ein Wellnessbereich mit Saunadorf sowie drei Restaurants, darunter ab Januar das neue Gourmetrestaurant Silberstreif, bieten die besten Voraussetzungen für eine stilvolle, naturverbundene Auszeit.

Das Resort befindet sich in direkter Nachbarschaft zur kleinen mittelalterlichen Fachwerkstadt Stolberg im Südharz – Luftkurort, historische Europastadt und Thomas-Müntzer-Geburtsort zugleich. Hoch über der Stadt thront das Wahrzeichen, das Stolberger Schloss, und auf dem 580 Meter hohen Auerberg steht das Josephskreuz, das größte eiserne Doppelkreuz der Welt. Die verschiedenen Rundwanderwege des gut ausgebauten Wandernetzes ermöglichen zudem immer wieder faszinierende Blicke auf die Stadt.

Ritter von Kempski Collection vereint Handwerkskunst und Kulturgut

Mit feiner handwerklicher Expertise und höchstem Qualitätsversprechen entstand in Kooperation mit MEISSEN, der älteste Porzellan-Manufaktur Europas, eine umfangreiche Kunst- und Interieur-Collection für die Hotellerie. Die exklusiven Arbeiten der Staatlichen Manufaktur MEISSEN ziehen sich im Naturresort Schindelbruch wie ein edler roter Faden durch das Hotel. Von Wandinstallationen in 26 Zimmern und Suiten sowie beeindruckend lebendig wirkenden Porzellanskulpturen in den öffentlichen Räumen über ein eigens für das Gourmetrestaurant Silberstreif kreiertes Tisch- und Tafelservice bis hin zum bundesweit einzigen Hotelshop mit exklusiver MEISSEN-Kollektion – Gäste kommen in den Genuss künstlerischer Hochleistung beim Streifzug durch das Resort.

Das Naturresort Schindelbruch gehört neben dem Romantik Hotel FreiWerk zu den Ritter von Kempski Privathotels im Südharz. Der Übernachtungspreis beginnt bei 300 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück. Weitere Informationen finden sich unter www.schindelbruch.de.

