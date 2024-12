Gewinnspiel: Müchen Marriott Hotel

Seit über 30 Jahren empfängt im Stadtteil Schwabin das Marriott Gäste aus der ganzen Welt in 334 modernen Zimmern. Das Design-Konzept, entwickelt JOI!-Design aus Hamburg, folgt diesem Leitgedanken und erweckt es mit zahlreichen lokalen Elementen zum Leben und reflektiert dabei das besondere Flair der bayerischen Landeshauptstadt. Wände in elegantem Schwabinger Altbauweiß. Design- und Deko-Elemente in kräftigem Lodengrün, Kofferablagen aus kernigem Lede – iIn den komfortablen Zimmern werden traditionelle Elemente neu interpretiert und mit klassischem Chic vereint.

Erst in jüngster Zeit hat sich das Marriott zudem in den öffentlichen Bereichen neu aufgestellt. So wurde etwa die Hotellobby komplett neu gestaltet. Mittels dreier „lokaler Inspirationselemente“ – dem Stadtteil Schwabing mit seiner Jugendstil-Architektur und seiner Künstlerszene, den Münchner Biergärten und der königlichen Vergangenheit Bayerns – haben die Interior Designer von Living Design aus Stockholm eine einzigartige Verbindung aus Geschichte, Kreativität und Tradition geschaffen

Neu ist auch die Vinothek The Grapeful, die in einem gemütlichen Rahmen ein interaktives Weinerlebnis bietet … Die angebotenen Weine stammen von handverlesenen Boutique-Weingüter aus einem UUmkreis von 500 Kilometern, von der Mosel bis zum Piemont. Die Küche serviert dazu eine hochwertige bayerische Heimatküche.

Geradezu brandneu ist das Restaurant und Bar Champions im amerikanischen Stil, das erst im September eröffnet wurde. Hier kommen in entspannter Atmosphäre nicht nur Genießer auf ihre Kosten, sondern auch Sportfans – bei Sport-Events sorgt der großzügige Screen-Bereich mit drei Großbildleinwänden und zehn TV-Monitoren für das ultimative Sporterlebnis. Besonders ist auch das umfangreiche Getränkeangebot mit erstklassigen Cocktails, großer Bierauswahl und erlesenen Weinen. Und natürlich steht die Küche dem mit Klassikern wie OId Fashione Burger und Rack Spare Ribs in nichts nach.

Der Preis

2 Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer

Ein Abendessen im neuen Champions für 2 Personen (3 Gänge inklusive 3 Gläser Wein/Bier/Softgetränke pro Person)

Für die Teilnahme am Gewinnspiel schicken Sie bis zum 3. Januar eine mail an info@mein-geld-medien.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.