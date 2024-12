Gewinnspiel: Milla Montis Meransen

Tief verwurzelt in der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal und dem Südtiroler Lebensgefühl im Herzen, haben die jungen Gastgebenden Franziska und Roland Oberhofer mit dem 4-Sterne-Superior Hotel Milla Montis in Meransen einen Kraftort inmitten der Natur geschaffen.

Die außergewöhnliche Form des Hotels, inspiriert von den Dachformen der umliegenden Häuser und den Berggipfeln, verschmilzt natürlich mit der Landschaft und zieht dank der kräftigen Farbe alle Blicke auf sich. Hochwertige, überwiegend regionale Materialien und die Harmonie von Farben und Formen prägen den zeitlosen, eleganten Stil der Inneneinrichtung. Das heimische Holz im Inneren versprüht zusammen mit Loden-Stoffen, schlichten Accessoires und dem Eschenholzboden eine natürliche Wärme. Auch in den 30 Zimmern, vom geräumigen Doppelzimmer bis zur luxuriösen Spa-Suite Plus mit freistehender Badewanne und privater finnischer Sauna, zieht sich der modern-reduzierte Stil durch.

Im Montis Spa heißt es: genießen und im Moment sein. Nach ein paar Bahnen im Infinitypool mit atemberaubender Aussicht auf die Dolomiten, bieten der Ruhe- und Heuraum die idealen Rückzugsorte, um zu entspannen. Eine Sauna und ein Dampfbad vervollständigen den feinen Wellnessbereich. Mit 280 Sonnentagen jährlich gibt es außerdem viele Gelegenheiten, das Outdoor Spa zu genießen und bei einem Waldbad oder einem Kneippgang im Waldbach neue Energie zu tanken.

In der Küche steht Roland persönlich am Herd und entwickelt altbewährte Familienrezepte innovativ und kreativ weiter. Die Wertschätzung für Produkte aus dem Alpenraum wird hier großgeschrieben – das Fleisch stammt aus artgerechter Tierhaltung, Obst und Gemüse von sorgfältig ausgewählten Bauernhöfen und für Brote, Backwaren und Kuchen wird echtes Südtiroler Urkorn verwendet. Auf den Lauf der Jahreszeiten wird zudem besondere Rücksicht genommen: So wird viel eingekocht, eingelegt und nach traditionellen Methoden haltbar gemacht.

Für das stimmiges Konzept, die Liebe fürs Detail und die spürbare Passion der Gastgebenden, wurde das Milla Montis bereits vier Jahre nach der Eröffnung im Mai 2024 als eines von nur elf Hotels in Südtirol mit dem begehrten Michelin Schlüssel ausgezeichnet.

Der Preis

Drei Übernachtungen für zwei Personen im im Doppelzimmer inklusive Halbpension (einzulösen in den Saisons D und E)

