Gewinnspiel: Johann Schladming

Im Johann wird das Thema Genuss großgeschrieben, was sich nicht nur in der geschmackvollen Gestaltung der 63 Zimmer und Suiten manifestiert. So begeistert der enJOyness Spa mit verschiedenen Saunen, Dampfbad und Massagen und sorgt für Entspannung pur nach einem aktivitätenreichen Tag in den Bergen. Das Highlight des Wellnessbereichs ist unteranderem die CHILLarea mit Ruheliegen, Kojen und Wasserdampf. Dazu gibt es einem atemberaubenden Ausblick auf das Dachsteingebirge. Wer von diesem Ausblick nicht genug bekommt, steigt einfach eine Etage höher und genießt die Sicht über die Dächer Schladmings aus dem beheizten Infinitypool.

Kochkunst, die mit zwei Hauben gewürdigt wurde, kredenzt der JOHANN GENUSSraum im denkmalgeschützen Gewölbe des Hauses. Hier zaubert Küchenchef Lukas Cirjak, mit seinen beiden Sous Chefs Alexander Grabener und Christian Podlessnig, feine Gerichte aus typisch steirischen Zutaten für Hotelgäste und Hungrige von außerhalb gleichermaßen. Die gegenüberliegenden GENUSSbar lädt zu lässigen Beats, Sushi und leckeren Drinks, wie dem FRESCObaldi, ein. Im Restaurant ANNA zeigt sich das Küchenteam bodenständig und regional, blickt dabei aber immer wieder über den heimischen Tellerrand. So verwöhnt es die Urlauber jeden Abend mit einem Fünf-Gänge Menü.

Neben all dem Genuss und Entschleunigung bietet das JOHANN einen vollausgestattete Seminar- und Konferenzbereich auf 150 Quadratmeter inklusive Videokonferenzsystem, Klimaanlage und Pausenbereich. Platz finden hier bis zu 70 Personen. Flexibel nutzbar, kann er in wenigen Handgriffen auch zu einem Yogaraum umfunktioniert werden und sorgt so für noch mehr Entspannung.

Weltoffenheit und alpiner Charme zeichnen das JOHANN zweifelsfrei aus. So gehört im Winter auch die AlmArenA direkt an der Talstation zum Hotel. Mit DJ, feinster steirischer Küche und Sonnenterrasse verpflichtet sie zum lässigen Einkehren.

Der Preis

Drei Nächte für zwei Personen,im schönen Doppelzimmer inklusive GENUSSpension

