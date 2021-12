Gewinnspiel: Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Urlaubsgäste verbessern Ihr Spiel auf den Top-Anlagen der Region, etwa auf dem Golfplatz Tutzing oder der Golfanlage Gut Rieden. Optimaler Ausgangspunkt ist das vor den Toren Münchens gelegene Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg.

Das inhabergeführte Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 115 Zimmern und sieben Suiten liegt 25 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Mit dem Gourmetrestaurant Aubergine besitzt das Hotel seit 2014 das einzige Sternerestaurant der Region. Auch im Feinschmecker-Restaurant Oliv’s wird gehobene Küche in mehreren Gängen geboten. In der hauseigenen Hemingway Bar schlummert mit rund 160 Sorten eine der größte Rumsammlungen Süddeutschlands. Alle, die sich zwischen Golf und Genuss nach Entspannung sehnen, sind im Wellness- und Fitnessbereich mit Panoramaterrasse, Dampfbad und finnischer Sauna bestens aufgehoben.

Bayerisches Lebensgefühl gepaart mit italienischem Kult

Ab Frühjahr können Gäste des Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg das Ufer von Deutschlands fünftgrößtem See ab Lobby zum Beispiel auf dem Sattel einer Vespa erkunden. Dabei knattern sie vorbei an Königsschlössern, besuchen das expressionistische „Buchheim Museum der Phantasie“, kehren in coolen Strandbars ein oder setzen auf die berühmte Roseninsel über – die einzige Insel im Starnberger See.

Zum Baden hat die Region einige beschauliche Plätze im Angebot: Rund acht Kilometer von Starnberg entfernt liegt am Westufer das historische Strandbad Feldafing. Die denkmalgeschützte Anlage befindet sich größtenteils im Originalzustand von 1927. Weiter Richtung Tutzing versteckt sich unterhalb des Bernrieder Klosters das Naturbad Hubl. Nostalgische Umkleiden der Jahrhundertwende prägen das Bild des Strandbades mit angeschlossener Fischerei.

www.vier-jahreszeiten-starnberg.de, www.golfplatz-tutzing.de, www.golfplatz-gutrieden.de

Der Gewinn

Arrangement „Tee Time“ für zwei Personen

2 Übernachtungen im Superior Zimmer inklusive reichhaltigem Frühstück

3-Gänge-Menü im Restaurant Oliv’s am Anreisetag

18-Loch-Greenfee für die Golfplätze Tutzing und Gut Rieden

20% Ermäßigung auf jedes weitere Greenfee der Partnerplätze

„Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an

info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 20. Dezember 2021.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.

uwelehmann/ surpress