Gewinnspiel: Hotel Gut Ising – Winterzauber am Chiemsee

Gut Ising ist der ideale Ort, um sich in der kalten Jahreszeit gemütlich zurückzuziehen, spazieren zu gehen und die Seele baumeln zu lassen. Auf zahlreichen Wanderwegen auf dem Gutsgelände oder am Chiemsee geht es zu schönen Aussichtspunkten mit Panoramablick auf die Voralpen. Abends genießen Gäste abwechslungsreiche kulinarische Konzepte in mehreren Restaurants.

Das Traditonsrestaurant »Zum Goldenen Pflug« präsentiert sich besonders urig. Ein gemütliches »Pfandlessen« lässt sich hier vor dem historischen Kachelofen genießen. Im »Fondue Restaurant« gibt es perfekt abgestimmte Fondue-Variationen. Das »Ristorante Il Cavallo« empfängt mit italienischen Köstlichkeiten sowie See- und Alpenpanorama. Genießer profitieren darüber hinaus von saisonalen Specials wie Wine & Dine Events, zu denen renommierte Weingüter ihre besten Tropfen zu einem darauf abgestimmten Menü präsentieren.

Eine Auszeit vom Alltag bietet das wohlig warme 2.500 Quadratmeter große »Gut Ising Spa & Wellness«. Felsenschwimmbad, Kräutersauna, Beauty Center und Ayurveda Anwendungen sind nur einige der Highlights. Das charmante Vier-Sterne-Superior Hotel ist die beste Adresse zum Kraftschöpfen, Aktivsein und Ausspannen und der ideale Ausgangspunkt für Wintersport – ein Wohlfühlort für höchste Ansprüche. Gut Ising ist immer einen Besuch wert, denn dem Zauber kann man sich hier nicht entziehen.

Überzeugen Sie sich selbst von der besonderen Magie: Bei Buchung über die Homepage www.gut-ising.de erhalten Sie 20 Prozent Nachlass auf die flexible Rate mit dem Code WINTERZAUBER für einen Aufenthalt vom 5. Januar bis 28. März 2024.

Infos: www.gut-ising.de

