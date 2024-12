Gewinnspiel: Hotel & Spa Suiten FreiWerk

Genauso muss er sich auch bei der Anreise hinauf auf die Thyrahöhe gefühlt haben. Er, der Bremer Schiffsmagnat, der 1894 auf diesem besonderen Fleckchen Erde ein Fachwerkvilla als Sommerresidenz errichten ließ. Mehr als hundert Jahre später finden Gäste dort, hoch über der mittelalterlichen Stadt Stolberg, immer noch ein echtes Schmuckstück vor. Über den Dingen schweben – das beschreibt das Gefühl, das sich bei einer Auszeit im Hotel & Spa Suiten FreiWerk einstellt, ziemlich genau.

Es sind vor allem die 37 individuellen Zimmer und Suiten des Refugiums in denen man sich von der ersten Sekunde an rundum wohl fühlt. So befinden sich in der historischen Villa die gemütlichen Comfort Zimmer, die mit hochwertigen, klassischen Möbeln und weichen Stoffen eingerichtet sind und in den Wintermonaten zum Wohlfühlen und Lesen einladen. Alle, die ein Höchstmaß an Privatsphäre, aber auch an Erholung und Exklusivität suchen, freuen sich seit September 2024 über sieben hochmoderne Private Spa Suiten. Die komplett aus Holz gebauten, 100 Quadratmeter großen Unterkünfte erstrecken sich jeweils über zwei Ebenen und bieten mit Regendusche, Sauna und privatem Jacuzzi auf der uneinsehbaren Loggia ein Wellness-Erlebnis der Extraklasse. Ausgesuchte und individuell für die Suiten angefertigte Wandkunst der Porzellanmanufaktur MEISSEN machen das Ambiente einmalig.

Genuss für alle Sinne

Nicht minder detailverliebt und facettenreich präsentiert sich die Küche unter der Leitung von Küchenchef Philipp Liebisch. Zur Philosophie des Restaurants 20zwanzig gehört es, einerseits über den Tellerrand zu blicken und zugleich der regionalen Verwurzelung gerecht zu werden. Nachhaltige Momente der Erholung warten im kleinen, aber feinen Sauna- und Fitnessbereich des Haupthauses. Die Panorama-Sauna als klassische finnische Sauna entspannt die Muskulatur und beruhigt den Geist, während in der etwas milderen Kräutersauna duftende Kräuter ein sanftes Wohlgefühl hervorrufen.

Weiter unten im Tal versprüht die 1. Historische Europastadt Stolberg zu jeder Jahreszeit ihr romantisches Flair. Das Fachwerkjuwel – oft als Perle des Südharzes bezeichnet – verzaubert mit verträumten Gassen, historischen Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 18. Jahrhundert sowie dem Schloss Stolberg, das unverkennbar das Zentrum des Kurortes prägt.

