Gewinnspiel: Frankfurt Marriott Hotel

Dank seiner zentralen Lage in der Frankfurter Innenstadt und direkt gegenüber dem Messe- und Kongresszentrum ist das Frankfurt Marriott sowohl für Touristen als auch Geschäftsreisende ideal.

Das 593 Zimmer und Suiten umfassende Hotel besticht mit fantastischen Ausblicken auf die Stadt bis hin zum Taunus. Die Gästezimmer befinden sich mindestens 80 Meter über dem Boden – auf den Etagen 26 bis 44. Ausgewählte Zimmer bieten exklusiven Zugang zur stilvollen M Club Lounge. Sie ist der perfekte Ort, um sich mit anderen auszutauschen und zu vernetzen, einfach nur etwas zu lesen oder sich mit einem Snack zu stärken. Bei Buchung eines M Club Zimmers stehen hier kostenlose Erfrischungen, ein Frühstücksbüfett und Snacks bereit.

Vielseitige Gastronomie im Frankfurt Marriott

Drei Restaurants verwöhnen die Gäste mit einer vielseitigen Auswahl: von internationaler Küche im CROSS über typisch amerikanische Gerichte im legendären Champions – Bar & Restaurant bis hin zur Brasserie ici, in der Frühstück serviert wird.

Champions ist die ultimative Adresse, wenn es um Cocktails, leckeres Essen und Sport geht. Ausgefallene Drinks und ein typisch amerikanisches Menü während Spiele der verschiedenen Sportarten auf 12 HD Leinwänden verfolgt werden können. Hier treffen sich aber nicht nur Sportbegeisterte zu Abendessen und Drinks, sondern auch diejenigen, die ein geselliges Erlebnis suchen.

Das CROSS ist die perfekte Wahl zu jeder Tageszeit!. Hier gibt es Kaffee- und Frühstücksspezialitäten am Morgen, Lunchmenüs am Mittag, Dinner amAbend und Drinks an der Bar zur späterer Stunde; ganztägig Grab-and-Go-Speisen.

Veranstaltungen

Im Herbst 2022 wurde der Veranstaltunbergsbereich des Frankfurt Marriott vollständig renoviert. 23 moderne Meetingräume mit einer Gesamtfläche von 3.091 m² sowie der größte Tageslicht-Ballsaal in Frankfurts Zentrum mit 774 m² Fläche machen dieses Hotel zu einer erstklassigen Location für Events und Konferenzen jeder Art.

Tipp: Weihnachtsbrunch am 25./26.12. (79€); Neujahrsfrühstück (35 €)

Infos hier

Der Preis

2 ÜN im Deluxe Zimmer mit Skyline Blick (2 Pers. am WE und nach Verfügbarkeit, inkl) 2 x Frühstückbuffet und ein Abendessen im Champions Bar & Restaurant (1 Sample Tower).

Für die Teilnahme am Gewinnspiel schicken Sie bitte bis zum 3. Januar eine Mail an info@mein-geld-medien.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.