Gewinnspiel: Eine Metropole erleben mit NH Collection

Das elegante Haus liegt im Herzen des modernen Geschäfts- und Kulturviertels, umgeben von internationalen Unternehmen, Galerien, Restaurants und Botschaften. Eine Top-Adresse für anspruchsvolle Reisende, die nach einem langen Flug oder vor einer Weiterreise in andere Regionen des Landes stilvoll ankommen möchten.

Architektur, Design und Atmosphäre folgen dem Credo der Marke NH Collection: urban, elegant, detailverliebt. Bereits in der Lobby wird klar, dass hier internationales Flair auf srilankische Gastfreundschaft trifft. Herzstück des Hauses ist dabei die spektakuläre Rooftop-Bar mit Infinity-Pool – ein Ort, dem Colombo zu Füßen liegt und der Blicke weit über die Dächer der Stadt bis zum Indischen Ozean erlaubt. Wenn die Sonne im Meer versinkt, wird die Dachterrasse zum Hotspot für Hotelgäste und Locals gleichermaßen. Ob zum Sundowner über den Dächern oder einfach zum Abschalten mit Aussicht.

Auch kulinarisch zeigt sich das NH Collection Colombo vielseitig: Von modern interpretierten lokalen Spezialitäten bis zu asiatischer Gourmetküche bietet das Haus eine kreative Bühne für Aromen und Ideen. Die Restaurants verbinden Leichtigkeit mit Raffinesse – perfekt für Business Lunch, edles Dinner oder einen leckeren Start in den Tag.

Wer Körper und Geist in Einklang bringen möchte, findet im modernen Spa eine Oase der Ruhe. Hier sorgen Anwendungen mit regional inspirierten Essenzen für Erholung und Regeneration – ein wohltuender Kontrast zum lebhaften Rhythmus der Metropole.

Das NH Collection Colombo ist mehr als ein Hotel: Es ist der ideale Ausgangspunkt, um die Hauptstadt Sri Lankas in all ihren Facetten zu erleben – und zugleich ein Ort, an dem die Reise entspannt beginnt oder stilvoll ausklingt.

Der Preis

Drei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive täglichem Frühstück und Dinner (exkl. Getränke) sowie Flughafentransfers.

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff

„Mein Geld“-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an

info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 5. Januar 2026.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.