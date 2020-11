Gewinnspiel: Ein Orchester für alle Sinne im Westin Hamburg

Mit komplett neuem Interieur-Design, abwechslungsreicher Getränke- und Speisekarte sowie unverändert atemberaubender Panorama-Aussicht über Elbe und HafenCity eröffnet die neue BLICK Bar weit oben auf der achten Etage. Warme Farben, urbane Details und gleichzeitig ein modern-hanseatischer Charme – BLICK wird zur Brücke zwischen der Klassik in der Elbphilharmonie und der lebendigen Atmosphäre der HafenCity. Die Fusion von Tag und Nacht: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang machen neue Angebote für Genießer und das Zusammenspiel von industriellem Hafenflair mit der lässigen Eleganz des weltweit renommierten Konzerthauses die Plaza-Ebene zum pulsierenden Herz des Hauses.

Um den Hotelgästen des The Westin Hamburg, Besuchern der Elbphilharmonie und allen Hamburgern noch mehr Raum und Angebote für bleibende Erinnerungen zu bieten, wurde die achte Etage in 37 Metern Höhe von dem angesagten Architekten-Duo Muza Lab aus London gänzlich neu komponiert. Weit oben über den Dächern der Elbmetropole entstand eine kosmopolitische Szenerie für den besonderen Moment oder eine kurze Auszeit von der quirligen HafenCity. Schon beim ersten Schritt aus dem Aufzug versprüht der lichtdurchflutete Empfangsbereich eine belebte, aber zugleich entspannte Atmosphäre. Hanseatisch-urban greifen rundherum Interieur mit organischen Formen, samtig-weiche Sessel, Lounges sowie Böden mit natürlichen Texturen in einem Farbspiel von hellblau und petrolgrün bis sand- und erdfarben die moderne Architektur der Elbphilharmonie und ihre maritime Umgebung auf.

Intime Momente mit Blickfang genießen

Auf der der Stadt zugewandten Seite der Plaza-Ebene erwartet Besucher die separate VIP-Lounge BLICKFANG, die ihrem Namen mehr als gerecht wird. Der Bereich mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten und einem Wechsel der Farbpalette in tiefe, rostrote Töne, ganz ähnlich der Kolorierung der Speicherstadt, hebt sich im Zusammenspiel mit dem Holzboden vom Rest des Bar-Bereiches ab. Die verspiegelte Wandseite kreiert einen 360-Grad-Blick auf Fleet und Speicherstadt, deren Fassaden aus den bodentiefen Fenstern zu bewundern sind. Bei exklusiven Snacks und Getränken wird dieser Bereich zum idealen Ort für kleine Feiern, Meetings und kreatives Arbeiten.

Infos: www.westinhamburg.com

uwelehmann/ surpress