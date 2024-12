Gewinnspiel: Diringlo im Blauen Land

Dabei erweisen sich die drei neu geschaffenen Suiten im Diringlo als vielseitiger Rückzugsort für vergnügte Treffen mit Familie und Freunden oder für eine naturnahe Workation. Und all das in einem malerischen Setting, welches einst auch die großen Expressionisten inspirierte.

Über zwanzig Jahre führte der ehemalige „Hauserhof“ ein tristes Dasein. Bis der Münchner Architekt Stephan Rauscher und der Unternehmer Tobias Huber sich unabhängig voneinander entschieden, dem historischen Haus neues Leben einzuhauchen. Nach zwei Jahren Planung und zwei Jahren Bauzeit eröffnete im Jahr 2022 das Ferienhaus DIRINGLO, das seinen Namen dem bayerischen Wort für Reneclaude verdankt – jenem Edelpflaumen-Baum vor dem Haus.

Zu Gast bei Kathi, Luggi und Seffa

Mit dem DIRINGLO haben die beiden Denkmal-Begeisterten ein Urlaubsdomizil mit drei kombinierbaren Ferienwohnungen in einem reduzierten, nachhaltigen Design geschaffen, das Traditionen bewahrt und den Gästen gleichzeitig einen gehobenen Komfort bietet. Die drei separaten Suiten des Hauses sind zwischen 93 und 202 Quadratmeter groß und verfügen alle über einen gemütlichen Ofen und Balkon oder Terrassen. Die kleinste Wohnung, die Suite KATHI, bietet Platz für zwei bis drei Personen und besticht mit einem historisch begründeten Minimalismus: Dazu zählen zum Beispiel das originale Bruchsteinmauerwerk und die gebürstete Holzdecke – einst befand sich hier der Stall. 93 Quadratmeter beherbergen einen imposanten Wohnessbereich mit Küche, Schlafzimmer, Bad sowieTerrasse.

In der Feriensuite LUGGI für bis zu sechs Personen vereinen sich auf 115 Quadratmetern alte und neue Bauelemente. Der weitgehend originale, offene Dachstuhl entfaltet sich über einem großen, modernen Wohnessbereich; eine Stahltreppe führt hinauf zu einer Empore, die als Rückzugsort fungiert.

Die Suite SEFFA als großzügigste Wohneinheit erstreckt sich über zwei Etagen auf 202 Quadratmetern. Zwei bis neun Gäste versammeln sich in einer rustikalen Stube in wunderschön gemasertem Holz mit antikem Kachelofen und finden erholsamen Schlaf in drei Zimmern. Wie in den anderen Suiten geht der Gast auf Zeitreise, in die längst vergangenen Epochen eines bescheidenen, bäuerlichen Lebens.

Der Preis

Vier Übernachtungen für zwei Personen in der Suite Kathi inklusive einem Willkommenskorb mit Prosecco, Tee und Kaffee.

