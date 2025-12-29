Gewinnspiel: Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol

Seit drei Jahrzehnten setzen die Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol den Standard für alpinen Luxusurlaub. Heute stehen 30 familiengeführte Vier-Sterne-Superior- und Fünf-Sterne-Hotels an den schönsten Orten Südtirols für höchste Servicequalität, innovative Spa- und Medical-Wellness-Angebote, exzellente Kulinarik und maßgeschneiderte Aktivprogramme.

Wer sich nach einem Urlaub sehnt, kombiniert den Gedanken häufig mit einem Wellnessaufenthalt. Quality Time verbringen, mit dem Partner, der Familie, mit Freunden, oder ganz alleine. Sich sein ganz persönliches Wohlfühlprogramm gönnen. Einen Gang zurückschalten. Die klare Bergluft beim Wandern oder Skifahren einatmen, in vollen Zügen entspannen, wohlige Wärme in der Sauna genießen, Körper und Geist in Harmonie bringen. In der Bewegung Kraft tanken und neue Lebensfreude gewinnen. Traditionelle Südtiroler Gerichte in Kombination mit kreativen, mediterranen Köstlichkeiten genießen.

Die Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol bieten ein ausgezeichnetes Qualitätssiegel für erstklassigen Urlaub nach Maß, der die Gäste mit seinem Facettenreichtum begeistert.

Die Mitgliedsbetriebe sehen ganzheitliches Wohlbefinden als zentralen Mittelpunkt ihrer Philosophie und verbinden in ihren Häusern Wellness, Beauty, vitale Kulinarik und Fitness auf höchstem Niveau. Die Herzlichkeit und die Südtiroler Gastfreundschaft sind sofort spürbar. Umgeben von saftig grünen Wiesen und Wäldern im Sommer, inmitten der verschneiten Landschaft mit Blick auf die weißen Gipfel der Berge im Winter – die führenden Wellnesshotels befinden sich an den schönsten Orten in Südtirol.

www.belvita.it

Der Preis

Die Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol verlosen einen Wertgutschein in Höhe von 1.000 Euro, der in allen 30 Belvita-Hotels flexibel einlösbar ist.

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff

„Mein Geld“-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an

info@mein-geld-medien.de . Einsendeschluss ist der 5. Januar 2026.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen