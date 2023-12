Gewinnspiel: AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa

Am Fuße der Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein, einem der international bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands, erleben Gäste des AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa hautnah den Zauber, der Besucher aus aller Welt in ihren Bann zieht. Unmittelbar am Alpsee gelegen, umgeben von Wäldern und einem beeindruckendem Gebirgspanorama, verschmelzen Natur und Kultur in diesem Haus mit dem Flair der AMERON Hotels. Wer das Resort besucht, spürt sofort, warum König Ludwig II in dieser Gegend sein weltberühmtes Märchenschloss erbauen ließ.

Das AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa verbindet mehrere historische Traditionshäuser zu einem Resort mit 136 Zimmern und Junior-Suiten, Tagungs- und Event-Bereich sowie unterschiedlichen Gastronomieangeboten. Herzlichkeit und Gastfreundschaft stehen im Mittelpunkt und sorgen für Erlebnisse, die zum Wiederkommen einladen. Das gastronomische Herzstück bildet dabei das Restaurant Lisl. Hier wird eine moderne alpine Küche mit ausgesuchten, mehrheitlich regionalen Produkten und Spezialitäten zelebriert. Gekocht wird nach dem Prinzip „Farm to Table“: nachhaltig erzeugte Lebensmittel aus der Umgebung frisch auf den Tisch.

Als besonderes Highlight verspricht das 4 elements spa by Althoff erholsame Allgäuer Alpenwellness in königlicher Umgebung. Hier kommen Gäste in den Genuss von drei verschiedenen Saunen, einem großen Pool mit Wasserfall und direktem Blick auf den Alpsee, Erlebnis- und Schwallduschen, Eisbrunnen, Ruheraum und Ruheterrasse.

Vor allem um die Weihnachtsfeiertage und Silvester verzaubert das Hotel auf eine ganz besondere Art und Weise. Von 23. bis 26. Dezember sowie von 24. bis 27. Dezember wartet ein tolles Weihnachtsspecial auf die Gäste. Dieses reicht von stimmungsvoller Livemusik, winterlichen Gebäckleckerbissen und kreativen Winter-Drinks in der gemütlichen Lobby über ein weihnachtliches 4-Gang-Menü im festlichen Ambiente. Auch der Jahresausklang wird im AMERON Neuschwanstein zu etwas ganz Besonderem. Mit einem exklusiven 4-Gang-Gala-Menü, begleitet von bester Livemusik, einer großen Bar und einem fulminanten Feuerwerk direkt vor dem Hotel mit einmaligem Blick auf die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau kann feierlich in ein neues Jahr gestartet werden.

Gewinnspiel-Teilnahme bis zum 31.12. unter www.mein-geld-medien.de/weihnachtsgewinnspiel

Der Preis

3 Übernachtungen im Comfort Doppelzimmer

Tägliches Frühstücksbuffet

3 x Genießer-Abendessen

Kostenfreie Nutzung der Wohlfühloase 4 elements spa