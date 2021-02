Georgia Georgia on my mind

1960 schaffte es der im US-Bundesstaat Georgia geborene Soul-Sänger Ray Charles mit seinem Song „Georgia on my Mind“ zum ersten Mal in die Billboard Hot 100. Der Klassiker hat seinen Reiz bis heute nicht verloren und ist sogar der offizielle State Song von Georgia. „Georgia on my Bildschirm“ hieß es vielmehr in den letzten Wochen, denn der Peach State war in den Nachrichten allgegenwärtig. Aber auch weit abseits der politischen Bühne verfügt der Bundesstaat im Südosten der USA über jede Menge Newswert und großartige Geheimtipps. Zwischen idyllischen Bergen und Stränden, Metropolen und Kleinstädten, National und State Parks finden sich vielzählige Orte, die Geschichte geschrieben sowie die amerikanische Demokratie und Bürgerrechte maßgeblich geprägt haben. Unter dem Motto „Georgia, There’s More to Explore“ kooperiert die Destination mit IHG Hotels & Resorts, die in Georgia ihr US-Hauptquartier unterhalten, und hat hierfür eine Liste an sehenswerten Plätzen und passenden Unterkünften zusammengestellt.

Atlanta – Die Wiege der Bürgerrechtsbewegung

Georgias Hauptstadt ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der USA und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Als Geburtsort und Heimat von Dr. Martin Luther King Jr. war es das spirituelle Epizentrum der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und noch heute können Besucher dort auf den Spuren von King und seinen Mitstreitern wandeln. Zu besichtigen sind unter anderem der Martin Luther King Jr. National Historical Park mit seinem Geburtshaus und der Ebenezer Baptist Church, wo der Friedensnobelpreisträger seine bekannten Predigten hielt. Das National Center for Human and Civil Rights sowie das King Center widmen sich ebenfalls dem Kampf und den Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung. Unweit dieser Sehenswürdigkeiten befinden sich beispielsweise das Crown Plaza Midtown, das luxuriöse InterContinental Buckhead Atlanta oder auch das Crowne Plaza Atlanta Perimeter in Ravinia. Letzteres ist nur 20 Minuten vom Chattahoochee Nature Center und der Chattahoochee River National Recreation Area entfernt, wo Naturliebhaber dem Großstadttrubel entfliehen können.

Savannah – Hafenstadt mit Vergangenheit Georgias älteste Stadt wurde 1733 von General James Oglethorpe besiedelt und bietet faszinierende Einblicke in die Geschichte von der Kolonial- bis in die Neuzeit. Ein idealer Ausgangspunkt, um Savannahs Schätze zu erkunden, ist das Kimpton Brice Hotel im Historischen Viertel. Unter riesigen moosverschleierten Eichen spazieren Besucher zu geschichtsträchtigen Plätzen, über das historische Pflaster der Riverstreet oder erfahren auf verschiedenen Touren mehr zur Vergangenheit der Stadt. Sehenswert sind unter anderem das Ralph Mark Gilbert Civil Rights Museum und das Owens-Thomas House & Slave Quarters, das einen umfassenden Überblick zum urbanen Leben der Sklaven in der Antebellum-Zeit vermittelt. Etwas außerhalb im Moon River District beleuchtet das Pin Point Heritage Museum zudem das reiche Erbe der Gullah Geechee; befreiten Sklaven, die sich an Georgias Küste ansiedelten und ihre Kultur sowie Sprache bis heute bewahren konnten. Macon – Pionier für Frauenrechte Seine Lage am Fluss bescherte Macon eine blühende Wirtschaft, die bereits mit den Ureinwohnern und lange vor der Ankunft der europäischen Siedler begann. Heute prägen zahlreiche historische Stätten, bemerkenswerte Architektur und eine tief verwurzelte Musikszene die geschäftige Stadt im Herzen von Georgia. Dort befindet sich zudem das Wesleyan College, das erste College der Welt, das auch Frauen einen Abschluss gewährte. Nur fünf Minuten vom historischen Stadtzentrum entfernt, bietet sich das Holiday Inn Express & Suites Macon North zum Übernachten an. Athens –Wissen ist Macht Athens, Geburtsstätte von berühmten Bands wie R.E.M und den B-52s, beeindruckt nicht nur durch seine lebendige Musikszene, sondern auch mit seiner Vielzahl an viktorianischen Villen, dem State Botanical Garden of Georgia und international anerkannten Craft Bier Brauereien. Der wahre Star der Stadt ist jedoch die University of Georgia, die 1785 gegründet wurde und somit die älteste staatliche Universität der USA darstellt. Einen hippen Platz zum Schlafen finden Reisende im Hotel Indigo Athens Downtown. Augusta – Weltberühmte Einwohner Augusta ist weltberühmt für das jährliche Masters Golfturnier, aber auch einige seiner Einwohner schafften den Einzug in die Geschichtsbücher. Musiklegende James Brown stammt ebenso aus Augusta wie George Walton – der jüngste Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung – und der 28. US-Präsident Woodrow Wilson. Er verbrachte dort seine Kindheit und das Boyhood Home of Woodrow Wilson kann heute als Museum besichtigt werden. Stilvoll nächtigen lässt es sich im avid hotel Augusta W – Grovetown, einem Haus der neuesten IHG-Marke. Georgia, There’s More to Explore Als Bestandteil der Kooperation zwischen Explore Georgia und IHG offeriert die Hotelgruppe bis vorerst Ende Februar 2021 einen Rabatt von bis zu 20% für Aufenthalte ab drei Übernachtungen in den mehr als 100 IHG-Häusern in Georgia. Weitere Informationen zu Georgia unter www.georgia-usa.de. uwelehmann/surpress