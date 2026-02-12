Genussreiches Hideaway an der Mosel

In Zeiten von Fernreisen und ausgefallenen Traumzielen wirkt die Location fast schon exotisch: Bei Koblenz, direkt an der Mosel, kurz bevor der Fluss in den Rhein mündet, hat sich das exklusive Boutique-Hotel „Fährhaus Koblenz“ zu einem echten Tipp für Genussreisende entwickelt

Hauptverantwortlich dafür ist vor allem das Zwei-Sterne-Restaurant „Gotthardt’s by Yannick Noack“ mit Blick auf die Mosel, das überzeugend in der bundesdeutschen kulinarischen Topliga mitspielt. Der junge Küchenchef Yannick Noack versteht es exzellent, unterschiedlichste Aromen und Texturen zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden wie etwa beim bretonischen Taschenkrebs mit Brokkoli, Quitten und Pinienkernen. Noack interpretiert klassische Techniken neu und kombiniert sie mit überraschenden Akzenten. Jeder Gang ist durchdacht, fokussiert und zugleich spielerisch. Nicht umsonst hat Noack in seiner Vita Stationen bei Großen wie Nils Henkel, Klaus Erfort und Christian Bau vorzuweisen. Vor drei Jahren war er zudem mit seinen damals 29 Jahren der jüngste Sternekoch der Republik. Um die passenden Weinbegleitungen kümmert sich mit Tobias Gläser ein ungemein aufmerksamer Sommelier.

Wie das „Gotthardt’s“ liegen auch die Bar und das zweite Restaurant des Boutique- Hotels, das „Landgang“, auf der ersten Etage. Die ist sozusagen die Genuss-Etage des „Fährhauses“. Im Sommer verlagert sich der Genuss auch auf die schöne Terrasse, die an einen Schiffsbug erinnert.

Das „Landgang“ verbindet französischmediterrane Zubereitungen mit regionalen Zutaten und traditioneller Kochkunst. Kreative Gerichte, eine hochwertige Weinauswahl und im Sommer BBQ-Abende auf der Terrasse mit Blick auf den hoteleigenen Yachthafen schaffen kulinarisch eine überzeugende Alternative zum Zwei-Sterne-Restaurant. Beide Restaurants sind übrigens auch bei den Koblenzern äußerst beliebt.

Gefrühstückt wird im„Landgang“– ein hervorragend bestücktes Büffet erwartet die Hotelgäste. Die Abende klingen in der Bar aus, wo ein Piano-Spieler für eine besondere Atmosphäre sorgt.

„Im ‚Fährhaus Koblenz’ wird Kulinarik mit Leidenschaft zelebriert. Das ‚Gotthardt’s’ bietet eine exklusive, moderne Küche, während das ‚Landgang’ mit entspannten, regionalen Spezialitäten begeistert. Gemeinsam schaffen sie ein Erlebnis, bei dem unsere Gäste sowohl feine Geschmackserlebnisse als auch eine angenehme Atmosphäre genießen können. Als harmonische Einheit verbinden sie Genuss, Gastfreundschaft und höchste Qualität“, fasst Küchenchef Yannick Noack das gastronomische Konzept zusammen.

SPA MIT WEITBLICK

Fast alle Bereiche des Hotels bieten einen spektakulären Moselblick. Das gilt besonders auch für das „Fährhaus“-Spa im obersten Stockwerk. Auf über 600 Quadratmetern erwartet die Gäste eine moderne Spa-Landschaft mit Panoramapool, Saunen, Dampfbad und Ruhebereichen. Abgerundet wird das Angebot durch wohltuende Massagen und Treatments, die auf natürlichen Produkten und nachhaltigen Anwendungen basieren. Die Liegen auf den schönen Außenterrassen bieten einen entschleunigenden Ausblick und bei schönem Wetter die Möglichkeit, ausgiebig Sonne zu tanken.

Bewusst wurde im „Fährhaus“ die Zahl der Zimmer niedrig gehalten, um den Gästen eine besondere Privatsphäre und persönliche Betreuung gewährleisten zu können. So verfügt das vierstöckige Haus über lediglich 37, mit warmen Materialien eingerichtete Zimmer und zehn komfortable Suiten – natürlich viele mit dem unvergleichlichen Moselblick.

Der hoteleigene Yachthafen ermöglicht sogar die Anreise mit dem eigenen Boot und bietet die ausgefallene Gelegenheit, mit einer gecharterten Yacht zu Ausflügen auf Rhein und Mosel abzulegen. Das nur wenige Kilometer entfernt gelegene, von Weinbergen umgebene Koblenz mit seiner sehenswerten, lebendigen Altstadt lässt sich vom Wasser, aber noch besser von Land aus entdecken.

MANUELA BLISSE UND UWE LEHMANN

