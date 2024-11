Gemütlicher Winter in Den Haag

Die königliche Stadt am Meer zeigt sich im Winter von ihrer besten Seite, von den langen Stränden bis zum historischen Stadtzentrum. Lassen Sie sich von Tausenden von Lichtern im Hafen von Scheveningen verzaubern, genießen Sie einen Glühwein auf der Royal Christmas Fair oder erledigen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe stilvoll in den Einkaufsstraßen rund um den Königspalast. Den Haag hat sich herausgeputzt und empfängt seine Besucher mit offenen Armen.

3, 2, 1 … 0. Am gestrigen Donnerstagabend, am 21. November, wurde der Royal Winter festlich eröffnet. Während Shoppingfans am langen Kaufabend durch die gut besuchten Einkaufsstraßen schlenderten, wurde die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet.

Mit dem Einsetzen der Dämmerung erstrahlten auch Dutzende von Christbäumen in feierlichem Licht. Zusammen mit den fröhlichen Lichterfiguren in der ganzen Stadt werden sie bis zum Beginn des neuen Jahres für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Royal genießen können Sie in diesem Winter überall in der Stadt: von Scheveningen über Kijkduin bis zur historischen Innenstadt. Das komplette und aktuelle Winterprogramm finden Sie unter denhaag.com/winter.

Royal Winter in der Innenstadt

Das Zentrum von Den Haag ist startklar für gemütliche Wintermonate. Winter-Themenspaziergänge (Auf Niederländisch und Englisch) führen Sie entlang von stattlichen Herrenhäusern, festlich beleuchteten Plätzen und Straßen und zu vielen Veranstaltungen, die überall in der Stadt organisiert werden.

Vom 5. bis zum 23. Dezember bildet der idyllische Platz Lange Voorhout die Bühne für die Royal Christmas Fair, einen der schönsten und romantischsten Weihnachtsmärkte der Niederlande. Mit Dutzenden von Marktständen und Tausenden von Lichtern, mit knisternden Feuerstellen und wärmendem Glühwein begeistert dieser Weihnachtsmarkt jedes Jahr aufs Neue. Und natürlich schaut auch ein echter Weihnachtsmann vorbei.

Am Wochenende vom 6. bis zum 8. Dezember findet auf dem Koekamp das Snowfest statt. Zu den Höhepunkten zählt unter anderem die 10. Jubiläumsausgabe des Snowboard-Contests Rock-A-Rail am Samstag. Top-Snowboarder aus dem In- und Ausland zeigen dann ihre kreativsten Tricks.

Weitere Highlights in der Innenstadt, die man nicht verpassen sollte:

• Lichterabende im Haager Turm

• Rootz Winterbierfestival

• Wijn Festijn in der Grote Kerk

• Hofkwartier Wintermarkt

• Das kleine Weihnachtskino „A Royal Christmas Cinema“ in der Waalse Kerk

• Großer Weihnachtszirkus auf dem Malieveld

• Silvester-Lasershow am Hofvijver

• Winterliche Tramfahrt in einer historischen Straßenbahn auf einer romantischen Strecke nach Scheveningen und zurück

Lust auf Weihnachtsshopping? Lassen Sie sich während der Dezember-Wochenenden bis Weihnachten sowie am 23. und 24. Dezember von Straßenkünstlern und einer magischen Atmosphäre in den Einkaufsstraßen begeistern. An mehreren Tagen sind die Geschäfte sogar besonders lange geöffnet.

Winterfreuden in Scheveningen

Dieses festliche Winterflair wird Ihnen auch an der Küste begegnen. Kombinieren Sie Ihren Aufenthalt in Den Haag mit einem Besuch Scheveningens, wo Anfang Dezember Tausende von begeisterten Wanderern ihre Stiefel schnüren und an Scheveningens größtem Lichterfest teilnehmen: dem Scheveningen Light Walk.

Zum 16. Mal lockt Cool Event Scheveningen mit einer überdachten Eislaufbahn am Platz vor dem Kurhaus. Weiterhin können Sie neben dem Pier Sandskulpturen und im Hafen Jachten bestaunen, die mit Tausenden von Lichtern geschmückt sind. Am 14. Dezember stürzen sich Hunderte von Surfern – als Weihnachtsmänner verkleidet – während Surfin’ Santas in die eiskalte Nordsee.

In den Weihnachtsferien verwandelt sich Scheveningen während Magical Scheveningen in einen märchenhaften Schauplatz voller Lichter, Musik und Vorstellungen. Unternehmen Sie eine winterliche Wanderung vorbei an wunderschönen Lichtobjekten. Für alle Unerschrockenen gibt es am 1. Januar natürlich wieder das Unox Neujahrsschwimmen in Scheveningen, um das Jahr frisch zu beginnen.

Darüber hinaus bietet Scheveningen auch viele (Indoor-)Ausflugsziele für Familien. Da wären zum Beispiel das Legoland Discovery Centre, das Sea Life Scheveningen, das AFAS Circustheater mit dem Musical Frozen (in niederländischer Sprache) und die Winterwochen in Madurodam. Und natürlich sorgt ein winterlicher Strandbesuch für einen echten Frischluftkick. Man hat das Gefühl, der menschenleere Strand gehöre einem ganz alleine. Nach dem Strandspaziergang können Sie sich in einer der Strandbars, die auch im Winter geöffnet sind, oder in der Foodhall Scheveningen aufwärmen und stärken.

Winteraktivitäten in Kijkduin

Auch im Strandbad Kijkduin herrscht eine festliche Stimmung! Während Winter Wonder Kijkduin am Sonntag, den 8. Dezember, spielt die Weihnachtsmänner-Band die beliebtesten Christmas-Hits; und die Holiday Festival Parade erweckt magische „Snoep-Figuren“ („snoep“ ist das niederländische Wort für „Süßigkeiten”) und Nussknacker zum Leben. Am Samstag, den 14. Dezember, kann jeder beim Weihnachtsbingo mitmachen. An diesem Tag sind auch die Geschäfte in Nieuw Kijkduin besonders lange geöffnet.

Kultur in der königlichen Stadt

Den Haag bietet auch in den Wintermonaten ein vielfältiges und abwechslungsreiches Kulturangebot. Wenn es draußen etwas kühler ist, macht ein Museumsbesuch besonders viel Freude. Bekannte Museen wie das Mauritshuis, das Kunstmuseum, das Panorama Mesdag, der Gevangenpoort oder Beelden aan Zee locken – neben der Dauerausstellung – in diesem Winter mit überraschenden Wechselausstellungen: DIOR: A New Look, Joan Miró, Vera Gulikers, Das verschwundene Museum oder Smaakmakers van de 19de eeuw.Der Haagse Markt

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Und auf dem Haagse Markt finden Sie alles, was Sie für ein schmackhaftes Festessen brauchen. Auf dem riesengroßen Markt gibt es eine vielfältige Auswahl an frischen Zutaten und abwechslungsreichen Produkten aus vielen Ländern der Welt. So geben Sie dem Festtagsmenü eine besondere Note. Neben frischen Produkten bietet der Markt auch Weihnachtsdeko, Geschenkideen und winterliche Köstlichkeiten.

