Gewinnspiel: Neuwirt in Bad Vigaun

Dabei ist das kleine, aber feine Hotel unweit von Salzburg und Hallein ein Platz, den man zunächst gar nicht verlassen will. Historische Gewölbe, eine Kassettendecke von 1637 und heimische Handwerkskunst vereinen sich zum heutigen Neuwirt, der parallel in puristischem Design erstrahlt. Das charmante Hideaway empfängt Gäste aus aller Welt, die auf der Suche sind nach dem Besonderen, nach Ruhe und Geborgenheit. Oder, anders gesagt, nach dem Zauber des Einfachen.

Platz für Freiraum

In vierter Generation lenken die Gastgeber Katharina und Michael Schiefer die Geschicke des Hauses und legen dabei höchsten Wert auf das Wesentliche: gutes Essen, angefangen bei einem gesunden Frühstück, erholsamen Schlaf, den Einklang von Menschen und Natur. Genuss und Lifestyle paaren sich geradezu vorbildlich in den zehn Suiten, die mit edlen Eichenholzböden, maßgefertigten Möbeln und ausgesuchten Stoffen begeistern. Ob in der Loftsuite mit urbanem Charakter und einer Raumhöhe von bis zu 4,20 Meter, in einer Landsuite mit herrlichem Ausblick und Loggia oder in der Gartensuite mit der 16 Quadratmeter großen Terrasse und privaten Sauna – Wohlfühlen wird hier leichtgemacht.

Kulinarik mit Tradition

Was einst mit traditioneller Landwirtschaft, einer kleinen Küche und Platz für einen Stammtisch begann, wird im heutigen Neuwirt fortgesetzt. So servieren die Gastgeber im Wirtshaus mit rustikal modernem Design nach wie vor Salzburger Spezialitäten und typisch österreichische Gerichte – alles fein und liebevoll zubereitet aus heimischen und biologisch zertifizierten Produkten.

Naturpanoramen und städtisches Flair

Bad Vigaun zählt zu den Geheimtipps rund um Salzburg; Bekanntheit hat die kleine Ortschaft vor allem durch ihre Heiltherme erlangt, die Gäste mit Panoramablicken auf die Berglandschaft empfängt. Letztere erklimmt man auf zahlreichen Wanderwegen oder startet vom Neuwirt zu herrlichen Fahrradtouren. Abwechslung zur Naturidylle bietet die gut 20 Kilometer entfernte Mozartstadt Salzburg, die Verbindung mit der S-Bahn im Halbstundentakt vom Bahnhof Bad Vigaun ist erstklassig.

Der Preis

Übernachtungen für 2zweiPersonen Im DZ inklusive Frühstück und à la carte Abendessen