G7-Gipfel zu Gast in Cornwall

Und die hat wirklich viel zu bieten. Wir haben einige Highlights rund um den Veranstaltungsort zusammengestellt.

Die Location: Carbis Bay Hotel & Estate

Das Carbis Bay Hotel mit seinen 38 Zimmern liegt direkt am eigenen Strand mit Wassersportzentrum und Beachclub. Wer es noch luxuriöser mag, bewohnt eine der neuen Beach Lodges mit Meerblick, Open-air Hot-Tub und Dachterrasse und kann auch gleich die hoteleigene Luxusyacht buchen. Das Hotel, das auf eine über 100-jährige Tradition und Geschichte zurückblicken kann, hat zudem einen direkten Zugang zum South West Coast Path. www.carbisbayhotel.co.uk

Wanderparadies am Meer: South West Coast Path

Über tausend Kilometer erstreckt sich der längste Fernwanderweg des Landes entlang der Küste von Cornwall und Devon bis nach Dorset. Ursprünglich wurde er angelegt, damit die Küstenwache patrouillieren und nach Schmugglern Ausschau halten konnte. Heutzutage ist er jedoch eine beliebte Touristenattraktion, denn der Wanderweg eignet sich sowohl für entspannte Spaziergänge als auch ernsthafte Wandertouren. Durch seine Länge und die Vielfalt der Orte, an denen er vorbeiführt, ist der South West Coast Path das ganze Jahr hinweg ein lohnenswertes Ausflugsziel.

Besuchermagnet: Der Künstlerort St. Ives

Traumhaft weißen Sand und kristallklares Wasser findet man nicht nur in der Karibik, sondern auch an den Stränden der Künstlerkolonie St. Ives in Cornwall. Die Strände hier sind mehrfach preisgekrönt und bieten, dank einer umfangreichen Umweltkampagne, mit das sauberste Badewasser in Westeuropa. Hier kann man nicht nur baden und sich sonnen, sondern auch Robben, Delfine und Riesenhaie beobachten. Nach einem Tag am Strand locken zahlreiche Cafés und Pubs. Einst war der Ort der wichtigste Fischereihafen der Region und so bieten viele Restaurants hier lokale Fischspezialitäten an.

Das Wahrzeichen: St. Michael’s Mount



Heute leben noch etwa 30 Menschen auf der Insel, darunter die Familie St. Aubyn, die auch das Schloss bewohnt, das besichtigt werden kann. Von den Zinnen des Schlosses bietet sich eine traumhafte Aussicht über die Küste. Im historischen Schlossgarten gedeihen exotische Pflanzen und Kräuter. St. Michael's Mount ist so etwas wie das Wahrzeichen von Cornwall. Schon der Weg dorthin ist ein Abenteuer. Bei Ebbe erreicht man die Insel über einen Damm zu Fuß. Bei Flut übernehmen Boote die Überfahrt und im Winter bringt ein Amphibienfahrzeug Besucher zur Insel.

Die Küste: Ein Paradies für Surfer

Die Nordküste von Cornwall gilt als das Surfermekka in England. Strände wie Fistral Beach oder Watergate Bay sind bekannte Surfer Hotspot, nicht nur für Einheimische. Internationale Events und Festivals locken jährlich Surfer aus ganz Europa. Wer nicht surft, kann es mit Trendsportarten wie SUP oder Coasteering versuchen. Dank des milden Klimas durch den Golfstrom wachsen in Cornwall sogar Palmen, beste Voraussetzungen für entspanntes Urlaubsfeeling an den breiten Stränden.