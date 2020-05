Für Neustart von Geschäftsreisen: A3M mit neuartigem Destinationen Manager

Bedingt durch weltweite Maßnahmen zur Eindämmung des COVID-19 Virus ist die Reisewelt fast vollständig zum Erliegen gekommen. Bereits jetzt ist absehbar, dass es schrittweise zu unterschiedlichen Lockerungen kommen wird, die jedoch je nach weiterem Verlauf der Pandemie auch wieder revidiert werden könnten. Der Wiederanlauf wird daher mit einem buchstäblichen Flickenteppich an Einreiserestriktionen verbunden sein. Genau hier soll das neue Tool von A3M nun wertvolle Hilfestellung bieten.

Nutzer erhalten für jedes Zielland bis auf Regionen und Drei-Letter-Code Ebene heruntergebrochen einen strukturierten Überblick, wie lange bestehende Reiserestriktionen andauern, und wann diese – falls bekannt – wieder aufgehoben werden. Zu allen Ländern erfasst A3M zudem übersichtlich nach einem Ampel-Prinzip detaillierte Informationen, um bestehende Einreiseeinschränkungen sowie Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch das Corona-Virus noch transparenter abzubilden.

Verschiedene Abfragen zeigen Reisenden, aber auch Travel Managern an, ob und ab wann Geschäftsreisen in ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region wieder möglich sind und welche Einschränkungen zu diesem Termin wieder gelten. Für Nutzer des Travel Tracking Moduls der A3M Global Monitoring Software bietet das Unternehmen zudem an, bestehende und neue Buchungen automatisiert zu überwachen und mit aktualisierten Informationen anzureichern. So erfahren Travel Manager und Geschäftsreisende zu jeder Zeit, ob Buchungen durchführbar sind und welche Restriktionen für den Zeitraum gelten.

„Nach dem Reise-Lockdown wird die Branche nicht mehr die gleiche wie vorher sein“, kommentiert A3M-Geschäftsführer Tom Dillon. „Viele Monate oder sogar über 2020 hinaus werden sich die Reisebestimmungen für Gäste aus Deutschland als unübersichtliches Geflecht darstellen, das zudem auch noch laufend in Bewegung ist. Wir möchten angesichts dieser schwierigen Bedingungen dennoch zu maximaler Planbarkeit verhelfen.“

Der Destinationen Manager ist ein erster Schritt, mit dem A3M die Reisewelt in ihrer neuen Form maßgeblich unterstützen wird. Neben dem Geschäftsreise-Segment soll auch die Touristik entsprechend profitieren. So ist in den kommenden Wochen zum Beispiel ein sogenannter Konditionen Manager geplant, der Reiseveranstaltern und -mittlern zu größtmöglicher Orientierung in einer derzeit sehr unübersichtlichen Welt verhelfen soll.

Über das Unternehmen A3M

Mit Sitz in der Universitätsstadt Tübingen sowie Hamburg entwickelt und betreibt die A3M GmbH Frühwarn-, Informations- und Kommunikationssysteme für ein professionelles und effektives Krisenmanagement. Zu den Nutzern des webbasierten Global Monitoring-Tools zählen zum einen die großen Reise-Anbieter Deutschlands, zum anderen eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs), aber auch große Firmen sowie Konzerne. Ein erfahrenes Team von Experten bei A3M beobachtet laufend die weltweite Nachrichtenlage und bereitet diese individuell für die Nutzer auf. Dadurch erhalten Reiseanbieter je nach Auftrag ausschließlich Informationen, die für deren spezifische Kunden relevant sind, da sich diese gerade oder in Kürze in entsprechenden Ländern und Regionen aufhalten. KMUs, große Unternehmen und Konzerne nutzen die Informationen, um die maximale Sicherheit für ihre Mitarbeiter auf Reisen zu gewährleisten.

Zu den weltweiten Krisenherden, die A3M beobachtet, zählen zum einen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hurrikans oder Brände, zum anderen politische Unruhen, Großdemonstrationen oder weitere Ereignisse und Zustände, die für Reisende zu einer Gefahr werden können. Bei Endkunden wurde das Unternehmen A3M in der Vergangenheit durch das Tsunami-Frühwarnsystem via SMS bekannt, das in Folge der Flutkatastrophe im Jahr 2004 ins Leben gerufen wurde. Seit geraumer Zeit bietet A3M die App „Global Monitoring“ für iPhone und Android an.