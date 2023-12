Fuchsegg Eco Lodge – Weihnachtsgewinnspiel

Mitten im Grünen, in der Naturlandschaft des Dreiländerecks, liegt die Fuchsegg Eco Lodge. Das Refugium verbindet auf einem 9.000 Quadratmeter großen Areal den angenehmen Komfort eines Hotels mit der idyllischen Abgeschiedenheit einer Lodge.

Mit viel Bedacht und Können haben heimische Handwerker ressourcenschonend ein Refugium für Naturliebhaber

mit Sinn für das Schöne geschaffen. Wohngesunde, nachhaltige Materialien sind dabei stimmungsvoll in Szene gesetzt. Und wo lässt es sich besser abschalten und Energie tanken, aber auch kreativ und produktiv sein als mit Blick auf Wälder, Wiesen und die umliegende Berglandschaft?

Der Entspannung ist ein ganz eigenes Haus gewidmet. Zwei Saunen, ein Dampfbad und ein Panorama-Ruheraum tun Körper und Seele gut. Ein besonderes Highlight ist der ganzjährig beheizte und 15 Meter lange Außenpool. Das Gasthaus hingegen komplettiert als Herzstück das Gebäudeensemble. Hier dreht sich alles um Geselligkeit.

Lodgegäste treffen in lockerer Atmosphäre auf Tagesbesucher und Einheimische. Es ist der Platz für gelebte „Gemeinsamzeit“ und für kulinarischen Genuss nach Fuchsegg Art: frisch, saisonal, inspiriert von der Heimat

und anderswo.

Neben Paaren, Familien und Tagesgästen haben längst auch Unternehmen die Fuchsegg Eco Lodge für sich entdeckt. Gastgeberin Carmen Can und ihr Team wissen was sich Firmen und Geschäftsreisende wünschen: Raum für Ideen, kreativen Austausch sowie Platz für Begegnungen. In der Lodge stehen daher zwei unterschiedlich

große, multifunktionale Räume zur Verfügung, die mit neuester Technik ausgestattet sind.

Duftendes Weißtannenholz aus der Region sorgt für ein wohngesundes Raumklima und große Fenster geben den Blick

auf die umliegende Landschaft frei. So sind unternehmerischer Weitsicht im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen gesetzt! Die hauseigene Tenn eignet sich ideal für Produktpräsentationen oder abendliche Tischfußballturniere, während die gemütliche Bibliothek mit offenem Kamin dazu einlädt den Tag bei einem Glas Wein ausklingen zu

lassen.

Die Lodge verbindet so den Komfort und die Vorzüge eines Hotels mit der Nähe zur Natur einer Lodge. Es entsteht ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenkommen und bei gemeinsamen Aktivitäten Zeit miteinander verbringen.

