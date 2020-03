Jetzt wurde der Weißwein des Gutes in den Olymp der internationalen Weinwelt aufgenommen: Campo Eliseo, Cuvée Alegre 2018 hat es in die Top 100-Liste des Wine Spectators geschafft. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Weißwein aus dem Anbaugebiet Rueda im Nordwesten Spaniens in der Wine Spectator Top 100 Liste aufscheint. Der reinsortige Wein aus der autochthonen Traube „Verdejo“ darf sich somit zu den allerbesten Weinen der Welt zählen.

Fruchtig, reichhaltig, berührend

Campo Eliseo, Cuvée Alegre 2018 erhielt 90 Punkte auf der 100-Punkte-Skala des Wine Spectators. Das Verkoster-Panel lobt seine Frucht und die „eleganten Aromen von Kiefer und Quitte, mit Basisnoten von Vanille und Gewürzen“. Der Wein ist balanciert, gemacht für die Gaumen von Feinschmeckern – „complete and ready to consume“. Mit diesen Eigenschaften belegte Campo Eliseo, Cuvée Alegre den 88. Platz dieser Klassifizierung, als erster Wein der D.O. Rueda.

Der Wein besteht zu 100 Prozent aus der weißen Traube „Verdejo“ von 25 bzw. 30 Jahre alten Reben, die auf kargem, steinigem Boden mit hohem Kalkanteil wachsen. In 600 m Höhe begünstigen kühle Nächte die langsame Reifung der Trauben, die nach der händischen Ernte in unterirdischen Kellern aus dem 17. Jahrhundert vergoren werden, und zwar zum Teil in Edelstahltanks, zum Teil in kleinen Eichenfässern und zum Teil in ovalen Betonbehältern. Das Ergebnis ist ein raffinierter Wein mit einer ansprechenden Nase und einer zart aromatischen Intensität mit einem Hauch von Birnen und Zitrusfrüchten. Am Gaumen ist der Wein rund, mit einem Hauch von Salz und einer angenehmen Frische dank seiner natürlichen Säure.

Das Weingut Campo Eliseo



Hinter dem Weingut Campo Eliseo stehen gleich zwei große Namen der französischen Weinszene: Einerseits François Lurton, Spross der legendären Weindynastie aus Bordeaux, zum andern Star-Önologe Michel Rolland und dessen Frau Dany. Gemeinsam hauchten sie einer alten Bodega im Dorf La Seca in der Nähe von Valladolid neues Leben ein: In den Hügeln wachsen hier die einheimischen Rebsorten Verdejo (weiß) und Tempranillo (rot). Die Weinberge sind ab 2020 bio-zertifiziert, das kühle Klima lässt charaktervolle Weine voll innerer Spannung und ausdrucksvoller Frucht entstehen. www.francoislurton.com

Wine Spectator’s Top 100



Das renommierte US-Magazin Wine Spectator erstellt seit 1988 jedes Jahr eine Liste der 100 besten Weine der Welt, das Ergebnis strenger Verkostungen durch ein erfahrenes Team. In diese Liste aufgenommen zu werden, kommt einem Ritterschlag gleich, immerhin wurden für das aktuelle Ranking 15.000 Weine (!) miteinander ve­­­­rglichen. Was einen Wein zur Aufnahme qualifiziert, ist neben der herausragenden Qualität und Individualität auch der sogenannte x-Faktor – die Emotionen, die er hervorruft.

uwelehmann/surpress