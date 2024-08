Estrel: Erfolgreichste Musik-Live-Show im größten Hotel Deutschlands

Adele, Diana Ross, Donna Summer, Aretha Franklin, Whitney Houston, Marilyn Monroe, Jennifer Lopez und Amy Winehouse, allesamt Weltstars zu Lebzeiten und darüber hinaus. Dass sie gemeinsam auf der Bühne stehen? Das ist eigentlich nicht möglich, sind einige schon längst nicht mehr unter uns. Wäre da nicht Produzent Bernhard Kurz, der sie vereint. Bei der Show „Divas“ im Estrel Showtheater Berlin, dem Veranstaltungszentrum von Deutschlands größtem Hotel, dem Estrel in Berlin-Neukölln.

Bei den Künstlerinnen, die in die Rollen der Diven schlüpfen, könnte man meinen, sie seien die Originale. So stimmgewaltig, wie sie in der gut zweistündigen Show Las-Vegas-Atmosphäre auf die Bühne bringen, könnte mit dem Estrel der Ort nicht besser gewählt sein. Geht es doch immer um Superlative: Aktuell vergrößert sich das vor genau 30 Jahren, 1994, durch visionäres Denken und Risikobereitschaft von Ekkehard Streletzki eröffnete 1125-Zimmer-Haus um das höchste Hochhaus in Berlin und das höchste Hotel des Landes. Der 176 Meter hohe Estrel Tower –Fertigstellung: 2025 – wird jetzt schon als ein neues Wahrzeichen Berlins gehandelt.

77.500 Quadratmeter Bruttogrundfläche, 45 Etagen, 525 Hotelzimmer und Serviced Apartments, 9000 Quadratmeter Büro- und Coworking-Fläche, eine Galerie (das Estrel hat auch eine umfangreiche Sammlung zeitgenössischer Kunst aufgebaut), eine Skybar und eine Recreation Area am Ufer des Neuköllner Schifffahrtskanals werden dann Realität von einer Vision, die, typisch Ekkehard Streletzki, und wie schon das Hotel Estrel, „mit einer Skizze auf einer Serviette angefangen hat“.

Nachhaltigkeit inklusive: Die Berliner Architekten Barkow Leibinger eine Fassade mit Finnen entworfen, die speziell an die Sonneneinstrahlungen vor Ort angepasst wurden, sodass sich die Räume im Tower während des Sommers weniger aufheizen. Neben begrünten Dächern inklusive Photovoltaikanlagen kommt ein innovatives CO2-sparendes Energiekonzept zum Einsatz. Zudem ist ein Energieversorgungskonzept mit Hilfe von Wasserstoff geplant.

Im Estrel Showtheater, das Platz für 800 Zuschauer bietet, heißt es seit 1997 „It’s Showtime“ . Seit 27 Jahren also und mit der Show „Stars in Concert“ wird die erfolgreichste Live-Show in Berlin auf die Bühne gebracht. Und damit auch die besten Doppelgänger bekannter Musikstars, wie bei den Diven; die Show läuft noch bis zum 1. September.

Musik in den Lifestyle eines Hotels zu integrieren, mit dem Aufbau der Show ebenfalls visionär. Denn die Musikbranche an sich zieht wieder mächtig an. „Mein Geld“ berichtete kürzlich erst, dass sich der Markt für Musikaufnahmen in Deutschland nach wir vor dynamisch entwickle, laut dem Bundesverband Musikindustrie (BVMI) mit einem Plus im ersten Halbjahr 2024 von 7,6 Prozent.

Infos hier