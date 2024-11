Estland 2025: Sport, Kultur und Wintermärchen

Mit insgesamt 2,83 Millionen ausländischen Gästen seit Januar und 513.400 Übernachtungen allein im September, nähern sich die Einreisezahlen nach Estland an das hohe Niveau von 2019 an und übertreffen die Ergebnisse von 2023. Von den Zuwächsen profitieren vor allem die City Destinationen Tallinn und Tartu, die Kulturhauptstadt Tartu verzeichnete im September erstmals höhere Ankünfte als im Jahr 2019.

Auch aus Deutschland sind die Übernachtungen seit Mai stetig über das Niveau von 2023 hinausgewachsen, im September sogar um ganze 45%. Insgesamt besuchten in den ersten 9 Monaten 98.982 deutsche Besucher das nordische Estland. Damit ist Deutschland der drittstärkste Markt nach den Nachbarn Finnland und Lettland-

Um diese erfreuliche Entwicklung auch 2025 beizubehalten, positioniert Visit Estonia Estland auch weiterhin als nordische Destination. So ist auch im kommenden Jahr wieder eine Teilnahme am Nordeuropaworkshop geplant, und auch bei der DERTOUR Campus Roadshow Nordeuropa wird Estland mit von der Partie sein. Auf der ITB 2025 ist Estland abermals in Halle 18 bei den Nordischen Ländern zu finden.

Und auch der deutsche Norden steht im Visier: Ab dem 02. Mai 2025 bietet airBaltic zweimal wöchentlich, montags und freitags, einen Direktflug von Hamburg nach Tallinn an und sorgt so für eine noch bessere Anbindung.

Produktentwicklung im Fokus

Im Mittelpunkt der Strategie von Visit Estonia für 2025 steht darüber hinaus die Gestaltung und Vermarktung neuer, innovativer Produkte. Besonderes Augenmerk liegt dabei neben kulturellen Höhepunkten auf Sportereignissen. Ob die Marathonläufe in Tallinn und Tartu, der Estonia Ultra Trail oder das Bike- und Skate-Event Simple Sessions – das Jahr 2025 hält in Estland für Sportler jede Menge Highlights bereit, die ideal mit einem Urlaub verknüpft werden können.

Ein weiteres Kernthema sind Reisen zur Zwischensaison, vor allem zur Winterzeit, wenn Estland mit einer dichten Schneedecke lockt und zum wahrgewordenen Wintermärchen wird.

Ziel von Visit Estonia ist es, gemeinsam mit den deutschen Partnern die passenden Reiseprodukte dazu auf den Markt zu bringen. Im Rahmen von Webinaren, Inforeisen und weiteren Maßnahmen sollen Reiseverkäufer und -veranstalter inspiriert und zu diesen neuen Produktmöglichkeiten geschult werden. Eine Fortführung der engen Zusammenarbeit mit dem forum anders reisen positioniert Estland weiter als eines der nachhaltigsten Reiseziele in Europa.

Tallinn wird Europäische Sporthauptstadt 2025

Mit dem Titel „Europäische Sporthauptstadt“ unterstreicht Tallinn 2025 sein Engagement für einen aktiven und gesunden Lebensstil. Die Hauptstadt Estlands wird das ganze Jahr über zahlreiche hochkarätige Sportveranstaltungen ausrichten – darunter die Europameisterschaften im Eiskunstlauf, den Cross-Country-Skiing-Weltcup und den IRONMAN Tallinn. Besucher dürfen sich auf ein facettenreiches Sportjahr freuen, bei dem wechselnde Schwerpunkte wie Skisport im Januar oder Discgolf im Dezember die Vielfalt der estnischen Sportlandschaft präsentieren. Weitere Informationen gibt es hier

Sänger- und Tanzfest in Tallinn, 3.–6. Juli 2025

Das Jahr 2025 steht nicht nur im Zeichen des Sports, es winken auch kulturelle Highlights, von denen besonders eines heraussticht: Das estnische Sänger- und Tanzfest in Tallinn. Alle fünf Jahre bringt das UNESCO-Weltkulturerbe mehr als 30.000 Sänger und 10.000 Tänzer zusammen und lädt die Welt ein, die estnische Identität und Gemeinschaft in einem einzigartigen Fest der Traditionen zu erleben. Ein Event, das durch seine intensive Atmosphäre und den kulturellen Austausch die Herzen berührt – und 2025 in Tallinn erneut seine Tore öffnet.

TOUREST 2025: Estland live entdecken

Vom 29. Januar bis 2. Februar 2025 gibt es im Rahmen der estnischen Reisemesse TOUREST wieder die Möglichkeit, am Hosted Buyers Programm teilzunehmen, mit Partnern aus Estland zu networken und die Destination am eigenen Leib kennenzulernen. Dabei spricht Visit Estonia bei dieser Ausgabe vor allem Gruppenreiseveranstalter als potenzielle Teilnehmer an.

Für die Posttouren stehen vier Regionen in Estland zur Auswahl:

Nordestland, mit seinen uralten Wäldern, Feuchtgebieten und historischen Gutshöfen entlang der Küste, Südestland mit der lebendigen Studentenstadt Tartu, West-Estland mit seinen Spas und weitläufigen Stränden sowie die Insel Saaremaa, die größte der über 2000 estnischen Inseln.

TallinkSilja bietet dazu eine optionale Fährbesichtigung und Mini-Kreuzfahrt an, die Inspiration für Produktmanager bietet, die Estland mit Finnland kombinieren möchten. Interessierte Reiseveranstalter haben die Möglichkeit, sich hier für die Teilnahme zu bewerben.

Tartu2024: Audiovisuelle Ausstellung des Japaners Ryoji Ikeda als eines der letzten Programmhighlights

Noch bis Ende des Jahres ist Zeit, der europäischen Kulturhauptstadt Tartu in Südestland einen Besuch abzustatten. Ein gewichtiges Argument für einen Besuch ist die audiovisuelle Ausstellung des gefeierten Künstlers Ryoji Ikeda aus Japan im Estnischen Nationalmuseum. Diese zeigt faszinierende Einblicke in das genetische Erbe der Esten. Zu den Hauptwerken gehören „vox aeterna“, eine Klanginstallation, die vom Philharmonischen Kammerchor aufgeführte menschliche Stimmen vereint, „the critical paths“, ein Datenfluss, der die Geschichte der Menschheit darstellt und Inspiration in der Genomik-Forschung der Universität Tartu fand, sowie „data-verse 1/2/3“, eine international gefeierte Installation, die wissenschaftliche und numerische Konzepte in künstlerische Erlebnisse verwandelt.

Die Ausstellung bietet den Besuchern ein multisensorisches Erlebnis, das das estnische Erbe und wissenschaftliche Daten visuell und akustisch verbindet.

Schon jetzt kann sich das Team von Tartu2024 über ein überaus erfolgreiches Jahr als europäische Kulturhauptstadt freuen. Allein die sechs großen Konzerte international gefeierter Künstler wurden von fast 50.000 Menschen besucht.