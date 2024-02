Erstes Waldorf Astoria auf den Seychellen

„Das Debüt von Waldorf Astoria Seychelles Platte Island repräsentiert eine Schnittstelle zwischen Luxus, dem höchsten Maß an personalisiertem Service und umweltbewusstem Reisen“, erklärt Dino Michael, Senior Vice President und Global Head der Hilton Luxury Brands. Er erläutert weiter, „Hier werden in einer wirklich bemerkenswerten Umgebung einzigartige Erlebnisse geschaffen – verbunden mit einem außergewöhnlichen Service, der keine Wünsche offenlässt.

Die unverwechselbare Architektur und das Innendesign des Waldorf Astoria Platte Island verbinden Luxus mit erdigen Tönen, beeindruckender Kunst, exquisiter Ausstattung und tropischen Ausblicken. Im Zentrum steht die ikonische Waldorf Astoria Sonnenuhr als zeitloses Element. Die Sonnenuhr wurde von der Moulin Kopra inspiriert, einem kreolischen Schmelztiegel, der zuvor auf der Insel verwendet wurde. Die Innenräume des Resorts erinnern an Kokospalmen, der Eingangsbereich präsentiert stilvoll kaskadenartige Vorhänge aus aufgehängten Muscheln.

Die Architektur der Villen ist inspiriert vom Panzer der Echten Karettschildkröte, bestehend aus facettierten Formen, die sich wellenartig zu großen und luftigen Baldachinen formen. Jede Villa ist im Stil eines Fächers erbaut, was dem Raum eine aufsteigende Dachschräge verleiht. Sie verfügen über weitläufige Gärten, die gerne von Meeresschildkröten für die Eiablage aufgesucht werden.

Als idyllisches Refugium, das eine bezaubernde Abwechslung des Bekannten bietet, hat Platte Island seinen Namen als Anspielung auf seine flache Topografie und bewaldete Sandbank in den äußeren Inseln der Seychellen verdient. Es dient als Zuhause für wandernde Seevögel und Schildkröten – die alle durch ihre eigene Lagune und Korallenriffe geschützt sind.

Ein eigenes Solarkraftwerk sorgt für erneuerbare Energie. Das dedizierte 2,5-Megawatt-Solarkraftwerk des Resorts ermöglicht es, 95 Prozent seiner Betriebsabläufe durch Sonnenenergie zu versorgen. Eine Wasseraufbereitungsanlage unterstützt die Wiederverwendung von Wasser in den täglichen Betriebsabläufen und gewährleistet einen geschlossenen Ansatz zur Abfallreduzierung.

Waldorf Astoria Seychelles Platte Island hat mehrere Anstrengungen und Initiativen umgesetzt, um die vielfältige Flora und Fauna zu bewahren und zu schützen., An den sandigen Ufern kommen Echte Karettschildkröten und Grüne Meeresschildkröten zum Eierlegen und das Unterwasserreich von Platte Island ist nicht nur ein Abenteuer, sondern auch ein unverzichtbarer ökologischer Eckpfeiler.

Waldorf Astoria bringt mit sechs Restaurants und Bars, die das Beste aus internationalen und lokalen Aromen verbinden, seine legendäre kulinarische Expertise nach Platte Island. Die international gefeierte Chefköchin Jane-Therese Mulry serviert kreolisch-lateinamerikanische Fusion-Konzepte, darunter Tapas, Austern und Champagner, sowie köstliche asiatische und mediterran inspirierte Küche vor der atemberaubenden Kulisse des Sonnenuntergangs.

Der ikonischen Peacock Alley Lounge der Marke nachempfundene Peacock Terrace im Waldorf Astoria Seychelles Platte Island bietet Gästen täglich Köstlichkeiten und eine kreative Getränkekarte, einschließlich einer großen Auswahl an Tees und Gebäck.

Maison Des Épices ist das kulinarische Ziel für kreolisch-lateinamerikanische Fusion Küche und Abendessen im Resort. Das Restaurant bietet ein kulinarisches Erlebnis, bei dem Tradition auf Innovation mittels Geschmack und Authentizität trifft. Es zeichnet sich durch Live-Kochstationen und lokal bezogene Produkte aus, die in unvergessliche Gerichte verwandelt werden und den Fokus auf den familiären Service legen.

Tagsüber bietet das Restaurant La Perle ein maßgeschneidertes und gesundes Frühstückserlebnis mit einer Auswahl an warmen und kalten Gerichten sowie meisterhaft zubereitetem Kaffee aus tansanischem Einzelanbau. Nachts verwandelt es sich in ein gehobenes mediterranes Restaurant mit Aromen, die die Gäste auf eine gastronomische Reise von Spanien bis in die Türkei mitnehmen.

Das Lalin zeigt sich abends als lebendiger Veranstaltungsort mit einer Auswahl an innovativen Cocktails. Das Moulin verkörpert das Konzept ‚Von der Erde zur Seele‘ und wird später in diesem Jahr eröffnen, um Gästen eine ganzheitliche kulinarische Reise mit frischen Zutaten aus dem Garten der Insel zu bieten. Es wird tagsüber als Kochschule betrieben und verwandelt sich abends in ein Restaurant. Jedes Gericht wird mit sorgfältig ausgewählten Getränken zur Ergänzung der Aromen gepaart.

Torti ist die Pool- und Strandbar des Resorts, bekannt für ihre anpassbaren ‚Bento-Box‘-Angebote und frischen Sushi. Die Bar zieht die Gäste in eine lebendige, von Musik erfüllte Klanglandschaft, die perfekt mit den entspannenden Cabanas und Sonnenliegen am Pool harmoniert.

Zudem werden kulinarische Erlebnisse wie Mixologie- und Barista-Masterclasses, kreolische Kochkurse, Dessert- und Backkurse sowie Kochkurse für Kinder angeboten. Gäste können den Koch auf eine einstündige Tour durch den Kräutergarten des Moulin begleiten, um mehr über den nachhaltigen Ansatz bei Anbau und Ernte frischer Produkte zu erfahren. Weitere kulinarische Erlebnisse umfassen unter anderem einen privaten Grillabend, Frühstück im Picknickstil oder schwimmende Tabletts.