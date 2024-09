The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salamistdas erste Haus der Marke in Marokko. Eingebettet in ein 440 Hektar großes bewaldetes Areal mit üppigen Gärten, nur wenige Schritte vom Royal Golf Dar Es Salam entfernt, verspricht der opulente Palast ein einzigartiges Aufenthaltserlebnis im Herzen der marokkanischen Hauptstadt.

„Die Eröffnung des The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam ist ein bedeutender Meilenstein für die Marke The Ritz-Carlton: Wir bauen unsere Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent aus und feiern die Eröffnung unseres ersten Hauses in Marokko“, so Helen Leighton, Vice President Luxury, Europe, Africa & bei Marriott International. „Unsere Gäste dürfen sich auf den legendären Service der Marke, ein prachtvolles Interieur und eine atemberaubende Naturkulisse freuen, die zusammen einen Ort des Luxus und der Ruhe im Herzen von Rabat schaffen.“

Rabat liegt an der Atlantikküste und ist geprägt von den vielfältigen Einflüssen des Landes. 2012 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, wird Rabat als kulturelle Hauptstadt des Landes gefeiert, dank der interessanten Mischung aus historischen und modernen Denkmälern, darunter architektonische Meisterwerke und zeitgenössische Kunstgalerien, die das spanisch-maurische Erbe widerspiegeln. Das The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam liegt nur wenige Autominuten vom historischen Zentrum entfernt und ist damit der ideale Ausgangspunkt, um die pulsierende Hauptstadt Marokkos zu erkunden.

Majestätische Eleganz

Schon bei der Ankunft verzaubert das Hotel mit Erhabenheit und majestätischer Eleganz. Die mit „Muqarnas“, einem ikonischen arabisch-andalusischen Architekturelement aus der Zeit der Almoraviden-Dynastie, verzierte hohe Decke zeugt von meisterhafter Handwerkskunst. Prägend ist dabei die reich verzierte Kuppel mit geometrischen und floralen Mustern in den Farben Grün, Gold und einem Hauch von Rot. Imposante Bonsai-Bäume in der Mitte der Lobby verleihen Frische und elegante Kronleuchter sorgen für die passende Beleuchtung. Die Wände zieren einzigartige marokkanische „Gebs“-Fresken – von lokalen Kunsthandwerkern geschickt aus Gips gefertigte Kunstwerke.

Diese floralen und geometrischen Fresken erzählen mit ihren zarten Motiven marokkanische Geschichten und Legenden. Das Meisterstück der Lobby, ein auffälliger, funkelnder Rokoko-Kronleuchter, thront majestätisch über dem Raum und verleiht ihm einen Hauch von theatralischer Pracht, passend zur Einrichtung. Das Interieur stellt die arabisch-andalusische Geschichte und Kultur dar und setzt zugleich mit eleganten Möbeln moderne Akzente. Jedes der sorgfältig platzierten Wandgemälde zeigt symbolträchtige Momente der andalusischen Kultur und erzählt eine spezielle Geschichte, indem es Landschaften, Alltagsszenen oder historische Ereignisse aus der maurischen Vergangenheit festhält.

„Im The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam werden Luxus und Gastfreundschaft, die unsere Marke traditionell seit über einem Jahrhundert auszeichnen, großgeschrieben. Das Hotel liegt in einer herrlichen natürlichen Umgebung ist ein ebenso beschauliches wie prachtvolles Refugium, an dem jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Die Marke The Ritz-Carlton zeichnet sich durch ihr Engagement für persönlichen Service und die Liebe zum Detail aus. Wir sind stolz darauf, diese Tradition in Rabat fortzuführen“, erklärt Christian Fomm, General Manager des The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam.

Das The Ritz-Carlton, Rabat Dar Es Salam umfasst 100 Zimmer und 17 Suiten, darunter eine 180 Quadratmeter große Royal Suite. Sämtliche Zimmer und Suiten verfügen über eine eigene Terrasse mit Blick auf den Pool und die Gärten. Das Design stellt eine Mischung aus barocker Opulenz und marokkanischem Flair dar: Die Betten sind mit großen, mit Gebs verzierten Kopfteilen versehen, es gibt große Spiegel, Mobiliar im Barockstil und prächtigen Marmor in den Badezimmern. Die vergoldeten Fresken und opulenten Stoffe verströmen ein Flair zeitloser Eleganz, während die lebhaften Farben für Frische sorgen. Gäste können sich beim herrlichen Blick auf das umliegende Grün genüsslich zurücklehnen und abschalten.

Begeisternde Kulinarik

Die Kulinarik im The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam begeistert mit einer Vielfalt an lokalen und internationalen Aromen. Gäste können traditionelle mediterrane Spezialitäten ebenso kosten wie innovative Gerichte aus der Fusion-Küche. Die ganztägig geöffnete Mediterranean Brasserie verspricht ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis mit atemberaubendem Blick auf den Royal Golf Dar Es Salam.

Serviert werden hochwertige regionale und mediterrane Produkte, ob beim À-la-carte-Frühstück, beim Gourmet-Lunch oder beim Dinner. Die Lobby Lounge empfängt zum Afternoon Tea mit einer exquisiten Auswahl an marokkanischen und englischen Teesorten, köstlichen Häppchen, marokkanischen Süßigkeiten und erlesenen Getränken in einer Atmosphäre raffinierter Eleganz. Im von morgens bis abends geöffneten Poolbar-Restaurant Palapa werden Pan-Amerikanische Aromen in einer tropischen Poollandschaft und durchgehend Speisen wie Ceviche, Tacos und leichte Snacks angeboten, begleitet von erfrischenden Cocktails und Infused Water.

Die Speakeasy-Bar Blind Tiger in der Lobby zeigt sich von der Eleganz der 1920er Jahre inspiriert. In sanftes, gedämpftes Licht getaucht, herrscht hier das perfekte Feeling für einen unvergesslichen Abend. Im Kontrast zur hellen, luftigen Lobby sind die Wände des Blind Tiger schwarz, akzentuiert mit goldenen Elementen, darunter ein eindrucksvoller Kronleuchter, der über der Bar hängt. Zur Auswahl stehen klassische und Signature Cocktails, die an die Zeit der Prohibition erinnern, ebenso wie edle Weine und erstklassige Spirituosen sowie verschiedene köstliche kulinarische Kreationen.

Oase der Ruhe

Zum Hotel gehören weiterhin großzügige Außenbereiche inmitten einer üppig grünenden Oase der Ruhe. Die Gärten im andalusischen Stil sind ein Meisterwerk der Landschaftsgestaltung: Die perfekt angeordneten sanft plätschernden Brunnen und geometrischen Mosaikmuster schaffen ein erholsames Ambiente inmitten einer opulenten Umgebung, in der Blumenduft und die Kühle des Wassers zu Kontemplation und Entspannung einladen.

Nicht weniger prachtvoll präsentiert sich der monumentale Pool: Seine gewaltigen Ausmaße und das raffinierte Design unterstreichen glitzernde Mosaikeinfassungen, die das Sonnenlicht reflektieren. Der so erzeugte schimmernde Effekt lässt den gesamten Garten größer erscheinen. Umrahmt von Sonnenliegen und schattigen Cabanas verspricht der Poolbereich herrliche Entspannung.

Das The Ritz-Carlton Spa ist ein ruhiger Rückzugsort mit Saunen, Hammams, zehn Behandlungsräumen und zwei Paarsuiten. Die erfahrenen Therapeuten verwenden die besten Produkte der Marke marocMaroc. Der von römischen Bädern inspirierte Indoorpool verfügt über ein Glasdach, so dass der Bereich mit natürlichem Licht durchflutet wird. Geriffelte Säulen mit goldenen Akzenten und sorgfältig ausgewählte Kacheln schaffen eine friedliche, zeitlose Atmosphäre. Beim Training im hochmodernen, rund um die Uhr geöffneten Fitnesscenter haben Gäste einen atemberaubenden Blick auf die angrenzenden Gärten des Palastes sowie auf den renommierten Royal Golf Dar Es Salam. Dieser umfasst drei Plätze mit insgesamt 45 Löchern auf einem 440 Hektar großen Gelände inmitten eines Eichenwalds.

