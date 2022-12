Emerald Zanzibar Resort & Spa eröffnet

Das Emerald Zanzibar Resort & Spa, by The Emerald Collection, hat am 1. Dezember 2022 seine Türen für Gäste geöffnet. Das Hotel ist der jüngste Neuzugang im Portfolio der Luxus-Hotelgruppe, die für ihr Deluxe-All-Inclusive-Angebot auf den Malediven bekannt ist.

Das neue Resort befindet sich an der Nordostküste der Insel im Muyuni-Gebiet und liegt zwischen der Küstenlinie und dem tropischen Dschungel direkt vor der Insel Mnemba. Auf einem 10 Hektar großen, zum Meer hin abfallenden Gelände gelegen, hat das Emerald Zanzibar Resort & Spa direkten Zugang zum azurblauen Wasser und ist von einem ovalen Riff umgeben, das zum wertvollen Meeresschutzgebiet erklärt wurde.

Einziges Leading Hotel of the World auf Sansibar

Das einzige Haus der Leading Hotels of the World auf Sansibar bietet ausschließlich Suiten an, und zwar 250 Suiten in 7 verschiedenen Kategorien. Wie alle Resorts der Emerald Collection erleben die Gäste des Emerald Zanzibar einen All-Inclusive-Aufenthalt der besonderen Art, dank des markentypischen Deluxe-All-Inclusive-Angebots, die den Gästen unabhängig von der gebuchten Suiten-Kategorie das bestmögliche Erlebnis bietet.

Auf Sansibar können sich die Gäste im Emerald Zanzibar auf Gourmetgerichte à la carte, luxuriöse internationale Weine, Biere und Spirituosen, unbegrenzte nicht-motorisierte Wassersportaktivitäten, ein 5-Sterne-Tauchzentrum und der Emerald Spa mit thailändischen und balinesischen Behandlungen freuen. Das Hotel verfügt außerdem über ein geräumiges Sportzentrum mit Tennis- und Padelplätzen, ein mit professionellen Technogym-Geräten ausgestattetes Fitnessstudio und den größten Kinderclub Sansibars.

Vier Top-Restaurants

Vier internationale Restaurants, vier Bars und sogar eine Gelateria (Eisdiele) sorgen für ein kulinarisches Erlebnis. Im Hauptrestaurant des Resorts, dem Aqua, wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang internationale Küche serviert, während im Beach Club das Mittagessen auf dem Sand serviert wird, um entspannt mit Blick auf den Indischen Ozean zu speisen. Von einem Churrasca-Konzept mit südamerikanischer Küche im Carnivorous bis hin zu klassischen asiatischen Gerichten und einer Teppanyaki-Live-Kochshow im Le Asiatique Restaurant – der wahre Luxus des Emerald Zanzibar ist die Vielfalt der Speisenauswahl.

Faszinierende Unterwasserwelt

Von nistenden grünen Schildkröten und großen Tümmlern bis hin zu Schwärmen von farbenfrohen tropischen Rifffischen – die Unterwasserlandschaft des Indischen Ozeans liegt direkt vor der Haustür des Resorts. Im 5-Sterne-Tauchzentrum führen ausgebildete Taucher Besucher aller Erfahrungsstufen zu Wimpelfischen, Anthias und puderblauen Tangas. Während die Eltern die sansibarische Umgebung erkunden, sorgt der Dolphin Kids Club mit seinem geschulten, mehrsprachigen Team im Emerald Zanzibar für die Unterhaltung der Kleinen mit kreativen und lehrreichen Aktivitäten und Spielen, sowohl drinnen als auch draußen.

„Wir freuen uns sehr über die Ankunft des Emerald Zanzibar Resort & Spa. Dies ist ein wichtiges Projekt für The Emerald Collection, in das wir zig Millionen Euro investiert haben, um ein neues Resort zu bauen, das den Exzellenzstandards der Marke entspricht“, kommentiert Aldo Scarapicchia, Partner und Managing Director von The Emerald Collection. „Das Anwesen bietet nur Suiten und ist der ideale Ausgangspunkt für Gäste, die ein unglaubliches natürliches Korallenriff, das genauso schön ist wie das der Malediven, und den Naturpark auf Mnemba Island entdecken möchten.“

Das 5-Sterne-All-Suite-Resort in Tansania ist das erste der Kollektion auf dem afrikanischen Kontinent. Es schließt sich dem Emerald Maldives Resort & Spa (Eröffnung 2019) und dem neuen Emerald Faarufushi Resort & Spa (Eröffnung Oktober 2022) an, die ebenfalls zu The Leading Hotels of the World gehören.

Über The Emerald Collection

The Emerald Collection wurde 2013 offiziell ins Leben gerufen und ist eine italienische 5-Sterne-Luxusgruppe, die von der Familie Scarapicchia geleitet wird und über 40 Jahre Erfahrung im Management von luxuriösen All-Inclusive-Anlagen im Indischen Ozean, in der Karibik und in Ostafrika hat. The Emerald Collection zeichnet sich durch eine natürliche Eleganz in Harmonie mit der Umgebung, eine besondere Aufmerksamkeit für Energieeffizienz und eine unbestreitbare internationale Luxuserfahrung aus.

Das Alleinstellungsmerkmal ist das Deluxe-All-inclusive-Angebot, die für alle Zimmerkategorien immer alle Mahlzeiten und Getränke (einschließlich Alkohol) in den Bars und Restaurants des Resorts und in der Minibar der Zimmer, den kostenlosen Zugang zu nicht-motorisierten Wasseraktivitäten, einen Schnorchelausflug und eine Bootstour für Aufenthalte bis zu 7 Nächten, den Zugang zum Fitnesscenter, High-Speed-Wi-Fi und den Zugang zum Dolphin Kids Club im Preis des Aufenthalts einschließt.

Im August 2019 eröffnete The Emerald Collection das Emerald Maldives Resort & Spa im Raa Atoll, das zu The Leading Hotels of the World gehört. Im Oktober 2022 eröffnet die Gruppe ein zweites Resort auf den Malediven, das Emerald Faarufushi Resort & Spa, gefolgt von der Eröffnung des neuen 5-Sterne-Luxusresorts Emerald Zanzibar Resort & Spa in Tansania im Dezember 2022.

Infos: www.emerald-zanzibar.com

prco/ uwelehmann/ surpress