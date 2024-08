Emerald Cruises: Neue Superyacht Emerald Kaia in Bau

Der Bau der Yacht startete im zeremoniellen Rahmen am 22. August in Vietnam. Gäste erwartet auf der Emerald Kaia zukünftig eine Verbindung aus Luxus und Abenteuer im Mittelmeer, der Karibik und den Seychellen.

Eine neue Generation der Luxusyachten

Die Scenic Gruppe, führend im Bereich luxuriöser Fluss- und Hochsee-Yachtkreuzfahrten, hat offiziell mit den Bauarbeiten der Emerald Kaia begonnen. Das Schiff ist die neueste Ergänzung der luxuriösen Yachtflotte von Emerald Cruises und markiert den Beginn einer nächsten Generation. Im zeremoniellen Rahmen wurden in der Halong Shipbuilding Company in Vietnam die ersten Stahlplatten für den Rumpf der Emerald Kaia fertiggestellt. Begleitet von Nguyen Tuan Anh, Generaldirektor der Werft, und Ivo Skelin, General Manager Nautical and Technical – Asia Scenic Group erreicht die Scenic Gruppe so einen bedeutenden Meilenstein im Bereich luxuriöser Yachtkreuzfahrten. Bei der geplanten Zeremonie rund um die Kiellegung in drei Monaten wird dieser Pioniergeist von Emerald Cruises gefeiert werden.

Glen Moroney, Gründer der Scenic Gruppe, bekräftigt: „Wir freuen uns sehr, den Beginn des Baus der Emerald Kaia nach dem Zuschnitt des ersten Stahls in Vietnam bekanntzugeben. Aufbauend auf dem spektakulären Erfolg der ersten beiden Yachten der Emerald Cruises Flotte, spiegelt diese entscheidende Erweiterung nicht nur das steigende Interesse und die wachsende Nachfrage nach luxuriösen Hochseeyachten wider, sondern stärkt auch unser Engagement, neue Maßstäbe in maritimer Exzellenz zu setzen.“

Luxus und Abenteuer auf der Emerald Kaia

Als neuester Zugang im Portfolio von Emerald Cruises zielt die Emerald Kaia darauf ab, Luxus auf See neu zu definieren. Mit umfangreichen Annehmlichkeiten bietet sie den Reisenden an Bord unvergleichliche Erlebnisse. Durch eine Länge von 120 Metern bietet das Schiff Platz für 128 Gäste. Im Zentrum der Emerald Kaia stehen modernste Neuerungen wie etwa der neu gestaltete Sky Deck mit privaten Cabanas oder die Sky Lounge, die den Gästen einen ungestörten Blick auf das Panorama der Meere liefert.

Zusätzlich steht Reisenden auf der Emerald Kaia eine große Auswahl an Wassersportaktivitäten in der neu konzipierten Marina Lounge zur Verfügung, während das Observation Sun Deck mit einem Spa-Pool und Sonnenliegen für einen Ort der Entspannung sorgen. Mit einem umfassenden Programm an Behandlungen zur Pflege von Körper, Geist und Seele bietet das Elements Spa die ideale Erholung an Bord. Zudem erzeugt die Emerald Kaia mit ihrem Fitnessstudio mit Außenplattform eine unvergleichliche Trainingsumgebung mit Panoramablick auf das Meer.

Kulinarik-Enthusiasten haben an Bord der Luxusyacht die Wahl zwischen dem Night Market Grill, einem asiatisch inspirierten Grill für bis zu acht Personen und dem La Cucina Restaurant mit großer Terrasse. Gäste erhalten an Bord alle Premium-Inklusivleistungen einer Emerald-Cruises-Reise wie die Mahlzeiten an Bord, kostenlose Getränke, ausgewählte Landausflüge, exklusive EmeraldPLUS-Kulturerlebnisse und EmeraldACTIVE-Aktivitäten.

