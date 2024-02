Einzigartige Südtiroler Wein-Erlebnisse in den Dolomiten

In der Südtiroler Bergregion Alta Badia, inmitten in den Dolomiten, hat das Konsortium Südtirol Wein eine Reihe atemberaubender Initiativen wie den „Ski-Wine Ambassador“ und das Event „Sommelier on the Slopes“ mit umgesetzt. Für viele Gäste ist es besonders reizvoll, beim Wintersport etwas über die vielfältige Weinregion Südtirol zu erfahren. Alta Badia liegt im Herzen des UNESCO-Welterbe-Gebiets Dolomiten und gehört zu den beliebtesten Zielen für erstklassigen Winterurlaub in Europa. Das kulinarische Angebot der Hütten wird Jahr für Jahr weiter ausgebaut, dabei spielen die Südtiroler Weine eine Hauptrolle.

Folgende Wein-Erlebnisse hat das Konsortium Südtirol Wein gemeinsam mit dem Tourismusverband Alta Badia und den Skilehrer-Verbänden vor Ort für Gäste umgesetzt:

Ski-Wine Ambassador – Skiurlaub für Weinliebhaber: Das malerische Alta Badia wird zur Bühne der Südtiroler Weinkultur, indem Skilehrer*innen zu Botschafter*innen dieser faszinierenden Tradition werden. Besucher*innen können neben den Pisten der Südtiroler Alpen auch eine kulinarische Reise durch die einzigartige Südtiroler Weinkultur erleben. Der „Ski-Wine Ambassador“ vermittelt ein umfassendes Verständnis für die Südtiroler Weintradition. Buchungen eines Ski -Wine-Ambassadors sind über die örtlichen Skischulen möglich.

Südtiroler Preis für Weinkultur, Kategorie „Berghütte“: Der Weinkulturpreis gilt als wichtiger Wegweiser durch die Südtiroler Gourmetwelt, denn es gibt kaum eine Region, in der es mehr gute Restaurants und Hütten auf so kleinem Raum gibt. In Alta Badia wurden die Jimmi Hütte (2023) und die Bioch Hütte (2021) als „Gipfel“ Südtiroler Weinkultur ausgezeichnet. Der Weinkulturpreis würdigt Persönlichkeiten, Betriebe und Orte, die Südtiroler Weinkultur leben und erlebbar machen. Die Jimmi Hütte zeichnet sich durch eine umfangreiche Weinkarte gepaart mit äußerst kompetenter, freundlicher Beratung in spektakulärer Lage aus. Die Bioch Hütte bekam den wichtigen Preis für ihre ausgeprägte Weinkultur über 2000 Metern, ausgezeichnete Glaskultur und erstaunliche Jahrgangstiefen bei den Weinen.

Veranstaltungsreihe „Sommelier on the Slopes“: Das Nachmittags-Event „Sommelier on the Slopes“ bietet einen entspannten Ski-Nachmittag begleitet von einem Skilehrer und einem professionellen Sommelier. In den wunderschönen Berghütten Alta Badias werden kommentierte Verkostungen von drei Weinen aus der Region Südtirol angeboten. Termine in diesem Jahr sind im Februar, März und April: 20.02.2024, 05.03.2024, 12.03.2024, 19.03.2024 und 02.04.2024. Voranmeldung im Tourismusbüro Alta Badia.