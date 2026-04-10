Dunk Island: neues „Simple Luxury“-Retreat

Es ist die erste feste Unterkunft auf Dunk Island seit 15 Jahren. Nach der Verwüstung der Insel durch Zyklon Yasi im Jahr 2011 können Australien-Besucher ab sofort wieder auf der idyllischen Insel am Great Barrier Reef übernachten. Das komplett neu errichtete, nachhaltige Camp mit Restaurant öffnet nun seine Türen für Gäste. Besondere Rücksicht wurde beim Bau des „Simple Luxury“-Retreats nicht nur auf den Schutz der Natur, sondern auch auf die kulturelle Bedeutung der Insel für die First Nations genommen.

Zwischen Riff und Regenwald: Naturnahe Auszeit im Beachfront Eco Tent

In den acht Beachfront Eco Tents, die nur wenige Schritte vom Strand entfernt liegen, werden Gäste vom Rauschen des Ozeans in den Schlaf begleitet und morgens sanft vom Zwitschern der Vögel geweckt. Die komfortablen King Size, Twin Queen oder Single Twin-Zelte ermöglichen Besuchern ein unvergessliches und stilvolles „Simple Luxury“-Inselerlebnis direkt zwischen Great Barrier Reef und tropischem Regenwald.

Die fest installierten Zelte sind mit Betten inklusive Bettwäsche, Handtüchern, einer Ladestation mit Steckdose, Laterne, Ventilator sowie einer Kühlbox mit Eis ausgestattet. Die Sanitäranlagen befinden sich im nahegelegenen Servicegebäude. Ein Aufenthalt von zwei bis vier Nächten ist mittwochs bis sonntags möglich.

Für Individualisten: Unvergessliches Basic-Camping am Strand

Wer sich ein einfacheres, klassisches Camping-Erlebnis wünscht, kann am Bayside Campsite sein eigenes Zelt aufschlagen, eine Million Sterne inklusive. Die sechs Zeltplätze direkt am Strand bieten jeweils Platz für bis zu sechs Personen. Dieses Angebot richtet sich an Reisende, die mit dem eigenen Zelt und Camping-Equipment reisen (nicht vor Ort ausleihbar). Toiletten, Duschen, öffentliche Grills und Picknicktische sind vorhanden. Es gibt keinen Mindestaufenthalt, aufgrund der begrenzten Plätze ist das Camping jedoch auf maximal vier Nächte begrenzt. Übernachtungen sind an allen sieben Tagen in der Woche erlaubt.

Fährverbindung ab Mission Beach: Zweimal täglich nach Dunk Island

Vom Festland ist Dunk Island ab Mission Beach mit der Fähre erreichbar. Diese verkehrt von Mittwoch bis Sonntag zweimal täglich, zur Hauptsaison sogar jeden Tag. Ein Shuttlebus-Service ab South Mission Beach, Wongaling Beach und dem Ortszentrum von Mission Beach bringt Tages- und Übernachtungsgäste zum Bootsanleger (Clump Point Boat Ramp). Die Überfahrt dauert nur gut 20 Minuten.

Insel-Restaurant und -Bar mit Meerblick

Im ebenfalls neu eröffneten Dunk Island Beach Club Restaurant direkt am Pier speisen Inselgäste bei lauer Brise mit Blick aufs Meer. Frühstück und Mittagessen gibt es ohne Reservierung und Dresscode. Fürs Abendessen werden Übernachtungsgäste um eine Reservierung gebeten. Das Insel-Restaurant ist Mittwoch bis Samstag von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Auf der Speisekarte stehen leichte Gerichte mit frischen, tropischen Zutaten. Neben frischen Salaten, Fischburgern und Pizzen gibt es auch mexikanisch inspirierte Tacos und Burritos. Die Bar serviert eine Auswahl an tropischen Cocktails, beliebten Klassikern und alkoholfreien Getränken.

„Mix & Match Self Cook BBQ Packs“ bieten Gästen zudem die Möglichkeit, ihr Essen im BBQ-Bereich – dieser ist mit Grills und Tischen ausgestattet – direkt am Beach selbst zuzubereiten. Die Packs enthalten eine Auswahl an frischem Fleisch, Brötchen, Salaten und Beilagen und können entweder online oder im Restaurant bestellt werden.

Dunk Island, Insel des Friedens und des Überflusses

Wer Dunk Island betritt, hat Entschleunigung gebucht. Die Djiru Aboriginals, die traditionellen Wächter der Insel, nennen sie nicht umsonst „Coonanglebah“, Insel des Friedens und des Überflusses. Das tropische Klima hat hier eines der üppigsten und vielfältigsten Ökosysteme Australiens geschaffen. Besucher erleben Natur in ihrer faszinierendsten Form.

Die 10 Quadratkilometer große Insel, die zum Family Islands National Park und dem Great Barrier Reef Marine Park gehört und nur vier Kilometer vor der Küste von Mission Beach an der Cassowary Coast (zwischen Cairns und Townsville) liegt, bietet viele palmengesäumte Traumstrände und farbenfrohe Korallenriffe direkt vor der Tür. Dichter Regenwald bedeckt das bergige Inland. Die Tier- und Pflanzenvielfalt ist besonders groß: etwa 150 verschiedene Vogelarten gibt es, man begegnet bunten Schmetterlingen, Bürstenhühnern, Geckos, Baumfröschen, Süßwasserschildkröten, Küstenseeschwalben, Fischadlern und vielen weiteren Tieren.

Wanderungen durch Regenwald, Schnorcheln direkt vom Strand aus

Am besten entdecken lassen sich Flora und Fauna auf den sehr gut beschilderten Wanderwegen, die durch dichten Regenwald sowie entlang einsamer Buchten führen. Die Wanderung von der Jetty hinauf auf den Mt. Kootaloo, mit 271 Metern die höchste Erhebung der Insel, dauert hin und zurück etwa zwei Stunden (5,6 Kilometer). Von oben eröffnen sich tolle Ausblicke auf die Family Islands und die Küste. Für den Island Circuit Track benötigen Besucher gut vier Stunden (9,2 Kilometer). Die Hälfte des Pfades schlängelt sich am Meer und an Traumstränden entlang.

Inselbesucher haben die Möglichkeit, direkt vom Strand aus zu schnorcheln, Paddel-Ausflüge mit Kajak oder SUP in ruhigen Buchten zu unternehmen oder einfach nur zu entspannen. Im Beach Club können Sonnenschirme, Liegen und Wassersport-Equipment gemietet werden, geführte Touren und Aktivitäten sind saisonal verfügbar.

Weitere Einzelheiten zum neuen „Simple Luxury“-Urlaubserlebnis auf Dunk Island unter https://dunkisland.com/. Mehr Details zur gesamten Region findet man unter https://tropicalnorthqueensland.org.au/where-to-go/mission-beach-cassowary-coast/.

Mehr Einzelheiten über Queenslands tropischen Norden hier