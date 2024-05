Domes Neueröffnung: 91 Athens Riviera, The Resort

Als das ultimative Luxus-Cabana-Beach-Club-Erlebnis geplant, wurde dieses Projekt von Grivalia Hospitality entwickelt und von Chadios Architects entworfen. Es soll das erste Hybridmodell für ganzheitliche Lifestyle-Erlebnisse und luxuriöse Unterkünfte werden. Neben der Einführung eines exklusiven Privatclubs durch Grivalia Hospitality bietet dieses Domes Resort sowohl privaten Mitgliedern als auch Glamping-Gästen die Möglichkeit, gemeinsam Ruhe, Wellness und Luxus zu genießen.

Dieses innovative Resort befindet sich an einem begehrten Ort an der Athener Riviera, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt, inmitten einer ruhigen, weniger bekannten Küstenlandschaft. Die 28 großzügigen „Luxents“, eine Mischung aus „Luxus“ und „Zelt“ (engl. Tent), sind jeweils 43 Quadratmeter groß verfügen fast alle über private Pools, eine luxuriöse Einrichtung sowie Garten- oder Meerblick. Mit dem 91 Athens Riviera, The Resort schafft Domes einen Urlaubsort der Extraklasse für Alleinreisende, Paare und Familien.

„Wir sind unglaublich stolz auf dieses bahnbrechende Projekt, welches das erste seiner Art im Mittelmeerraum ist. Wir gratulieren Grivalia Hospitality zu ihrer einzigartigen Vision und Umsetzung. 91 Athens Riviera ist ein Meilenstein für unsere Marke und verkörpert unser Engagement für innovative Projekte, die 5-Sterne-Servicequalität mit ausgewählten Reisezielen verbinden. Bei Domes streben wir stets danach, Luxus-Lifestyle-Hospitality-Erlebnisse neu zu definieren“, sagt Dr. George P. Spanos, CEO von Domes.

Das neue Konzept bietet ein exklusives Erlebnis rund um Wellbeing, Strand und Kulinarik. Das gastronomische Angebot umfasst verschiedene Bars sowie das weltweit bekannte Restaurant Barbarossa aus Paros, geführt von Chef Dimitris Nikolis, das kykladische und mediterrane Gerichte anbietet. Weitere beliebte Restaurants sind vom Resort aus fußläufig erreichbar.

Gäste können zudem eine Vielzahl von Aktivitäten und Wellness-Angeboten nutzen, darunter acht Elite-Tennisplätze, Training am Strand, Yoga bei Sonnenaufgang, Pilates bei Sonnenuntergang sowie personal Coaching oder umfassende Körperanalysen. Ein beheizter Außenpool und ein voll ausgestattetes Fitnesscenter bieten die perfekte Kombination für einen Aufenthalt der keine Wünsche offen lässt.

Darüber hinaus bietet das Domes Soma Spa „The Finest“ Behandlungen, die Luxus mit spürbaren Ergebnissen und tiefem Wissen kombinieren, unterstützt durch erstklassige Produkte von Augustinus Bader, ELEMIS und iS Clinical. Von den fortschrittlichsten Gesichtsbehandlungen bis zu sorgfältig kuratierten Massagen und entgiftenden Körperbehandlungen werden hier wahre Spa-Erlebnisse geboten. Für interaktive Erlebnisse bietet das moderne Clubhaus die elegante Domes Neema Boutique, luxuriöse Umkleideräume und Außenbereiche, die das Gemeinschaftsgefühl fördern und zum Entdecken einladen.

Ein Aufenthalt an der Athener Riviera verspricht einen exquisiten Lebensstil, der den Gästen Zugang zu lokalen Stränden, luxuriösem Shopping, Golfplätzen sowie zu Athens berühmtem kulturellen Erbe, archäologischen Stätten und florierender Kulturszene bietet, einschließlich des Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre. 91 Athens Riviera ist die zweite Eröffnung von Domes in diesem Jahr nach der Eröffnung des Domes Novos Santorini im April und folgt auf die letztjährigen Erweiterungen in Chalkidiki, Milos und Mykonos, die das umfangreiche Portfolio der Marke ergänzen.

Infos hier