Die neue Promenade am Schiffbauerdamm: Fünf Gastronomen gestalten die größte Spreeuferpromenade der Hauptstadt

Der Schiffbauerdamm in Mitte ist ein ganz besonderer Ort: eine lebendige Uferstraße mit Geschichte und ein schöner Standort am Wasser, der die verschiedensten Lokale miteinander verbindet.

Um diesen besonderen Kiez mit der Spreeuferpromenade am Schiffbauerdamm wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen, haben fünf Gastronomen den Zusammenschluss „Die Fünf vom Schiffbauerdamm“ gegründet.

Gastronomische Vielfalt

Allein die Gastronomie, welche die fünf vertreten, steht für die Vielfalt und das internationale Flair, das hier seit jeher zum Flanieren mit besonderen Aussichten einlädt.

Das klassische italienische Restaurant Vaporetto, die kölsche Institution Ständige Vertretung, die Hauptstadtkneipe Berliner Republik, das irische Original Murphy‘s Irish Pub, das Brechts Steakhaus für Fleischliebhaber, die Piano Bar Vincent, die Weinbar Bar á Vin und der traditionsreiche Franzose Ganymed Brasserie bereiten Berlinern und Berlinerinnen, nationalen sowie internationalen Gästen auf unterschiedlichste Weise eine gute Zeit: mit Austern, Steak und Halve Hahn, mit Kölsch, Wein und Guinness, mit Livemusik und Kerzenschein.

Ufergestaltung durch Eigenfinanzierung

Gestartet sind „Die Fünf vom Schiffbauerdamm“ mit einem Superlativ: Dank Eigenfinanzierung – noch vor der Coronakrise – haben die Lokale gemeinsam mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt das Ufer mit einem Geländer und einer durchgehenden Befestigung versehen und so Berlins längste und größte Sommerterrasse gestaltet, die von allen fünf Mitgliedern bewirtschaftet wird.

Das einheitliche Bild kommt der Gesamtoptik des Schiffbauerdamms zugute. „Wir Gastronomen fühlen uns wohl in diesem Kiez und möchten gemeinsam allen Gästen unvergessene, kulinarische Momente bereiten. Die neugestaltete und nun eröffnete Spreeuferpromenade ist ein Highlight für die Stadt. Es ist die längste und schönste Spreeterrasse in Mitte, dem Herzen Berlins“, sagt Michael Pankow.

Berlins längste Uferterrasse

Ob eingeschränkte Reisefreiheiten oder nicht: Hier ist auf Berlins längster Uferterrasse an der Spree und in den stilvollen, gemütlichen Lokalen, Bars und Kneipen ab sofort immer eine kleine kulinarische Reise durch das vielseitige Europa möglich – und das mit dem verordneten Abstand, um sicher und gesund wieder in die jeweilige Heimat zu gelangen.

Zudem werden „Die Fünf vom Schiffbauerdamm“ in Zukunft Attraktionen und Events beisteuern, um die legendären Zeiten im Kiez fortzuführen: vom Flanierfestival bis zum Kunstmarkt, durch den Zusammenschluss wird vieles möglich.

Zentrale Erholungs-Anlaufstelle

Zum Zusammenschluss gehören die Familie Niederhuebner (Vaporetto), Jörn Brinkmann und Jan Bubinger (Ständige Vertretung), René Gamper mit Geschäftsführer Fabian Granow (Berliner Republik), Sam Lewin mit Betriebsleiter Till Haffner (Murphy‘s Irish Pub) und Michael Pankow (Ganymed, Brechts, Vincent und Bar á Vin).

„Wir freuen uns sehr darauf, mit der neuen Terrasse wieder eine zentrale und schöne Anlaufstelle zur Erholung bieten zu können. Als kleiner, flexibler Zusammenschluss werden sich ‚Die Fünf vom Schiffbauerdamm‘ weiterhin dafür einsetzen, den umliegenden Kiez für Flaneure, Kunst-, und Kulturinteressierte attraktiv und bekannt zu machen.“, so Jörn Brinkmann.

