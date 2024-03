Die Möbeltrends für die kommende Outdoor-Saison

Die Vorfreude auf die kommende Outdoor-Saison ist groß. Viele Menschen sehnen sich danach, endlich wieder Zeit auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten zu verbringen. „Das Freiluft-Wohnzimmer nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Als wichtiger Ort der Entspannung und Geselligkeit wird es hochwertig, wohnlich und schick ausgestattet“, sagt Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK).

Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen der Einrichtung für den Innen- und den Außenbereich. „Outdoormöbel ähneln sich von Design und Komfort immer stärker der Möblierung von Ess- und Wohnzimmer an und sind von den Indoormöbeln kaum noch zu unterscheiden“, sagt Kurth. Mitunter werden auch ursprünglich für den Innenbereich konzipierte Möbel zu wetterfesten Modellen weiterentwickelt.

Outdoor-Sofas werden rund und kuschelig

Wie bei den Polstermöbeln für drinnen sind auch bei den Outdoor-Sofas immer stärker organische Formen angesagt. Die Sofagestelle aus Kordelgeflecht oder Aluminium sind häufig ebenso geschwungen wie die weichen, üppigen Kissen, die für viel Gemütlichkeit sorgen. Die wetterbeständigen Textilien, bei denen zunehmend Recyclingmaterialien zum Einsatz kommen, wirken durch einen dicken Fadenverlauf wohnlich und besitzen eine weiche, angenehme Haptik. Oftmals lassen sich die Kissenbezüge abnehmen und waschen. Besonders beliebt sind helle Naturfarben, Grautöne sowie zarte Blau- und Grüntöne. Hochwertige Materialien und eine hohe Verarbeitungsqualität sorgen für eine Langlebigkeit der Produkte.

Raffinierte Kombinationen bei Flechtmöbeln

Zum wohnlichen Ambiente im Freien tragen moderne Kordelgeflechte aus robusten Hightechfasern bei, die als attraktive und bequeme Gestelle beziehungsweise Sitzschalen für Sofas, Liegen oder Stühle Verwendung finden. Die gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlen beständigen Kunstfasern wirken äußerst natürlich. Einen besonderen optischen Effekt verspricht ein neues Flechtverfahren: Zwei verschiedene Fasertypen und -farben werden in einem Strang miteinander verflochten. Dadurch ergeben sich reizvolle Farbkombinationen und geometrische Muster.

Ess- und Sofatische mit Lamellengestellen

Bei den Esstischen ist – wie insgesamt bei der Outdoor-Möblierung – ein Materialmix aus matt-schwarzem Aluminium, gebürstetem Edelstahl, Holz, Naturstein, Keramik oder Glas beliebt. Sommerliches Flair versprechen stilvolle Lamellengestelle aus pulverbeschichtetem Aluminium mit einer hochwertigen Tischplatte aus Massivholz. Der warme Holzton passt bestens zum Unterbau im warmen Elfenbeinweiß. Viel Flexibilität beim Besuch von Familie oder Freunden ermöglichen Gartentische mit Ausziehoption. Auf gepolsterten Diningstühlen oder Essbänken – gerne auch über Eck – lässt sich lange am Tisch verweilen.

Farbakzente durch bunte Metallstühle und gemusterte Sonnenschirme

Für farbliche Akzente sorgen quietschbunte Alu-Stühle. Entweder komplett aus Aluminium gefertigt oder mit einem Alu-Gestell, das als Sitzschale mit Bändern in knalligem Gelb, Orange, Rot oder Blau bespannt wird. Viele Modelle lassen sich platzsparend stapeln und bieten sich damit auch für kleine Balkone an, wo sie mit zierlichen Klapptischen ergänzt werden können. Schöne Hingucker stellen auch gestreifte Sonnenschirme im Retro-Stil oder in Hawaii-Fransen-Optik, bunte Sitzsäcke oder Poufs dar. Komplettiert wird das wohnliche Ambiente von kuscheligen Plaids und Kissen, Outdoor-Teppichen, Windlichtern mit Metall-, Beton- oder Bambusgehäuse, zierlichen LED-Lampen für die Tischbeleuchtung oder Lichterketten.

Rückzugsort Hollywoodschaukel

Besonders entspannt lässt sich die Zeit unter freiem Himmel auf der modernen Version der Hollywoodschaukel genießen. Auf einem filigranen Drahtgestell aus Stahl liegen die weichen Polster betont locker und lässig auf. Bis zu drei Personen finden auf der an stabilen Seilen baumelnden Schaukelbank Platz. Für beruhigende Schaukelbewegungen sorgen auch Hängesessel und Schaukelstühle. Weitere besondere Rückzugsorte sind auch die Daybeds genannten komfortablen Outdoor-Betten – häufig in Muschelform und mit Überdachung.

Individuell konfigurierbare Outdoorküchen

Immer größerer Beliebtheit erfreut sich das Kochen unter freiem Himmel. Ein Grill reicht vielen Hobbyköchen inzwischen nicht mehr aus. Die wetterbeständigen Outdoor-Küchen, die sich individuell konfigurieren lassen, sind neben einem Gas- oder Holzkohlegrill auch mit einem outdoorfähigen Kühlschrank, einem Spülbecken und viel Stauraum ausgestattet und machen die Essenszubereitung im Freien zu einem ganz besonderen Erlebnis. Dank widerstandsfähiger Materialien können Outdoorküchen das ganze Jahr über draußen stehen.