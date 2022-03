Die Blade von KEF

Die beiden Modelle unterscheiden sich allein in der Größe. Die Blade Two Meta (ab 26.000 Euro) hat die gleiche Sound-DNA wie ihre große Schwester, die Blade Meta One (35.000 Euo). Ab Juni 2022 gibt es die Möglichkeit, das Lautsprechergehäuse der Blade im Wunschfarbton anfertigen zu lassen. Das Luxus-Flaggschiff unter den KEF-Lautsprechern wird in Maidstone (England) entwickelt, konstruiert und per Hand gefertigt.

Blade ist die erste Wahl für alle Musikliebhaber mit exquisitem Design-Geschmack und einer besonders tiefen Verbundenheit zur Musik. Der Lautsprecher bringt bisher ungehörte Klangnuancen zum Vorschein und vermittelt damit ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Das extravagante Design zeugt von einer abenteuerlichen Sensibilität für diejenigen, die in ihrem Heim ein Statement setzen wollen. Der Luxus-Lautsprecher ist ein audiophiles Kunstwerk und integriert sich nahtlos in moderne oder klassische Einrichtungen.

Das Herzstück der Blade ist die Single Apparent Source-Technologie. Eine einzigartige Technologie, die darauf abzielt, das akustische Ideal einer Punktschallquelle zu erreichen. Bei dieser werden tiefe, mittlere und hohe Frequenzen von einem Punkt aus abgestrahlt. Das macht die Blade unglaublich kohärent und sorgt für eine spürbar präzisere Abbildung. Die neueste Version profitiert von einer akustischen Innovation: Der Metamaterial Absorption Technology kurz MAT™. MAT™ ist eine hochkomplexe, labyrinthartige Struktur, die 99 Prozent des unerwünschten Schalls von der Rückseite des Treibers absorbiert. Die daraus resultierenden Verzerrungen werden so eliminiert, um einen reineren und natürlicheren Klang zu liefern.

Perfektes Design & Finish der Blade

Die Akustik bestimmt das skulpturale Design der Blade. Der sanfte Radius der Vorderseite verjüngt sich anmutig von oben nach unten und von vorne nach hinten und stellt keine Unstimmigkeiten dar, welche die Klangqualität beeinträchtigen. Die komplexen parabolischen Kurven der akustisch unempfindlichen Gehäuse sind geschickt konstruiert, um stehende Wellen zu eliminieren, die den Klang verfälschen könnten.

Um die Raffinesse, in der enthaltenen Technologie zu unterstreichen, sind die ikonischen Lautsprecher in einer Palette von acht Farben erhältlich. Diese setzen sich aus fünf Gehäusefarben und sechs Farben für die Treibermembranen zusammen. Ab Juni 2022 besteht zudem die Möglichkeit auch ein eigenes Farbschema für das Lautsprechergehäuse zu kreieren – für eine wirklich einzigartige Blade.

Blade ist in acht Ausführungen erhältlich, die sich aus fünf Gehäusefarben und sechs Uni-Q®-Treiberfarben zusammensetzt: Arctic White/Champagne, Piano Black/Copper, Piano Black/Grey, Charcoal Grey/Bronze, Charcoal Grey/Red, Frosted Blue/Bronze, Frosted Blue/Blue und Racing Red/Grey.

Revolutionärer Klang

Die vier kräftigen Tieftöner sind akustisch perfekt in den Uni-Q mit MAT integriert und liefern einen sauberen, massiv erweiterten und makellos kontrollierten Bass. Im Einklang mit der Reinheit des ursprünglichen Blade-Konzepts ermöglicht die Entkopplung der Schwingspule von der Membran den Einsatz von Frequenzweichen niedriger Ordnung für eine reinere, seidigere Basswiedergabe. Die Chassis sind Rücken an Rücken montiert, um bei lautem Spiel eine Anregung des Gehäuses zu vermeiden und kinetische Kräfte auszugleichen, die andernfalls das Ergebnis verfälschen könnten. Jedes Paar befindet sich in einer separaten Kammer, um den Dämpfungsbedarf zu verringern.

Auch die Frequenzweiche wurde bei der neuesten Blade optimiert, um den Signalweg für maximale Präzision noch feiner abzustimmen. Zwei Paare von WBT-Anschlüssen in audiophiler Qualität ermöglichen Bi-Wiring oder Bi-Amping für eine verlustfreie Übertragung.

Bei Blade geht es um die Perfektionierung eines bahnbrechenden Konzepts, um Menschen mit dem ultimativen Hörerlebnis zu erfreuen, mit der Philosophie der Innovation im Streben nach dem genauesten und realistischsten Klang.

Infos: de.kef.com

uwelehmann/ surpress