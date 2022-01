Die besten Wochen zum Reisen 2022

Der Mallorca-Experte und Fincavermittler fincallorca.de gibt einen Überblick, welche Lücken sich bundesweit im Ferienkalender ergeben.

Winter 2022

Nach Weihnachten ziehen sich die Ferien in allen Bundesländern bis in den Januar hinein. Fast dreiviertel aller Schüler startet erst wieder mit dem 10.1. in die Schule. Danach sieht es gut aus – zwischen 10. und 27. Januar hat kein Bundesland schulfrei. Anschließend wechseln sich die Länder vom 28. Januar bis 20. März ab. Lediglich etwa zwei bis zwanzig Prozent bundesweit haben zu dieser Zeit keinen Unterricht. Die letzten beiden März-Wochen gelten wieder als perfekte Reisezeiträume mit null Prozent Ferienquote.

TOP TIPPS WINTER: 10.-27. Januar, 21. März – 3. April 2022

Frühjahr 2022

Der April startet dieses Jahr gleich mit den Osterferien, in denen bis zu 90 Prozent aller Schüler gleichzeitig entspannen. Danach bietet sich ein schönes frühlingshaftes Zeitfenster für den Urlaub an. Vom 25. April bis 22. Mai 2022 stehen keinerlei Schulferien auf dem Programm. Von Ende Mai bis Mitte Juni verteilen sich dann die Pfingstferien. Das Zeitfenster, bis anschließend die ersten Bundesländer in die Sommerferien starten, gestaltet sich kurz: vom 20. bis 26. Juni.

TOP TIPPS FRÜHJAHR: 25. April -22. Mai, 20.-26. Juni 2022

Sommer 2022

In der heißen Jahreszeit genießen auch die kleinen und großen Schüler die Sonne. Die Sommerferien liegen dieses Jahr verteilt zwischen 27. Juni bis 12. September. Wer in dieser Zeit dennoch ans Meer starten möchte, nutzt die erste Juli- oder die erste Septemberhälfte. Dann sind jeweils unter 50 Prozent der Bundesländer in den Ferien. Entsprechend liegt von Mitte Juli bis Ende August der Hauptzeitraum der Sommerpause. Spitzenreiter ist die erste Augustwoche mit 100 Prozent Schulschließung in Deutschland. Entspannung folgt ab Mitte September, wenn alle Kids wieder lernen.

TOP TIPP SOMMER: 13. – 30. September 2022

Herbst 2022

Nach den ersten anstrengenden Lernwochen nach Schuljahresstart winken die Herbstferien. Wann welches Bundesland damit startet, hängt natürlich mit dem Ende der Sommerferien zusammen. Daher verteilt sich diese schulfreie Zeit über den gesamten Oktober bis inklusive der ersten Novemberwoche. Nun folgen ganze sechs Wochen, die wieder komplett im Zeichen des Unterrichts stehen – und daher ideale Reisebedingungen bieten. Zu Jahresende gehen dann alle Länder fast zeitgleich in den Winterschlaf, ab 21. Dezember starten die Weihnachtsferien.

TOP TIPP HERBST: 7. November – 20. Dezember 2022

wilde/ uwelehmann/ surpress