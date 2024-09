Deutschland-Premiere für Radisson RED in Berlin

Nur wenige Schritte vom Kurfürstendamm, Berlins Wahrzeichen und berühmter Einkaufsstraße, bietet das neue Radisson RED Berlin Kudamm einen idealen Ausgangspunkt für die Erkundung der pulsierenden Stadt. Dieses stilvolle Hotel verfügt über ein stilvolles Innendesign, moderne öffentliche Bereiche im Innen- und Außenbereich sowie komfortable Zimmer und ist damit die perfekte Wahl für Reisende, die das Beste von Berlin erleben möchten.

Das neu eröffnete Radisson RED Berlin Kudamm empfängt seine Gäste mit erstklassigem Lifestyle-Design. Nach der umfassenden Umgestaltung und Renovierung des bestehenden Hotels ist das neue Radisson RED Berlin Kudamm eine Mischung aus zeitgenössischem und elegantem Interieur mit starken künstlerischen und gestalterischen Merkmalen, die perfekt auf die erkennbare kreative und gewagte Ästhetik der Marke Radisson RED abgestimmt sind. Eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Stahl, Stein, Samt und andere weiche Stoffe, werden in einer Vielzahl von Farben und Mustern verwendet und sorgen für eine vielseitige und einladende „Atmosphäre“ in öffentlichen Räumen.

Die 133 Zimmer des Hotels sind in sanften Farbtönen mit roten und schwarzen Akzenten gestaltet und schaffen ein gemütliches und dennoch elegantes Ambiente, das zum Entspannen einlädt. Die Zimmer reichen von komfortablen Einzelzimmern für Alleinreisende über Standardzimmer mit Blick zur Straße, Superiorzimmer mit Blick in den ruhigen Garten bis hin zu Juniorsuiten mit Schlafsofa für bis zu drei Personen. Die Zimmer sind mit Nespresso-Kaffeemaschinen, USB-C-Anschlüssen zum Aufladen von Geräten, Dampfbügeleisen, TV mit Streaming-Funktion, Regenwaldduschen in den Badezimmern und flauschigen Bademänteln in höheren Zimmerkategorien ausgestattet. Das WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei verfügbar.

Die „Signature Bar“ des Radisson RED Berlin Kudamm Hotels bietet ein dynamisches Tag- und Nachterlebnis. Tagsüber können die Gäste in entspannter Atmosphäre eine Vielzahl köstlicher Gerichte, Kaffeespezialitäten und Getränke genießen und zusätzlich den Komfort eines Co-Working-Space nutzen. Wenn der Abend näher rückt, verwandelt sich die Bar in einen lebhaften Raum mit einem DJ am Wochenende und einem umfangreichen Getränkeangebot, einschließlich Signature-Cocktails wie dem RED Temptation.

Die Bar erstreckt sich bis auf die Gartenterrasse und bietet Platz zum Entspannen, ausgestattet mit Hängematten, Tischfußball und einem Grill für Wochenendangebote in den warmen Sommermonaten. Das Restaurant mit direktem Zugang zum Garten bietet einen vielseitigen Veranstaltungsort für jeden Anlass und jeden Event.

Abgerundet wird das Angebot des Hotels durch einen hochmodernen Fitnessraum, der sich perfekt für die Aufrechterhaltung eines Trainingsprogramms auf Reisen eignet. Der Kiosk in der Lobby bietet eine praktische Auswahl an Snacks und Getränken.

„Die Eröffnung des Bputique-Hotels am Kudamm, des zweiten Radisson RED Hotels im Portfolio der Arena Hospitality Group, erfüllt uns mit Stolz. Nach der kürzlichen Eröffnung des Radisson RED Hotels in Belgrad sind wir zuversichtlich, dass unser neuestes Hotel in Berlin, das Radisson RED Berlin Kudamm, die Herzen der Gäste erobern wird, die modernes Design, Komfort und erstklassigen Service suchen. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Vision, außergewöhnliche Erlebnisse an verschiedenen Reisezielen zu erweitern und anzubieten“, sagte Reli Slonim, CEO der Arena Hospitality Group.

Das Das Haus am Kudamm ist das erste Radisson RED Hotel in Deutschland. Die Marke ist in gefragten urbanen Reisezielen wie Kapstadt, Dubai, London, Madrid, Oslo, Shanghai oder Wien vertreten und verfügt über 90 Hotels in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum, die in Betrieb oder in der Entwicklung sind. Die Arena Hospitality Group eröffnete im Februar das erste Hotel in Serbien – das Radisson RED Belgrade.

