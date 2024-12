Der neue Merlot Asiram der Tenuta La Massa

Giampaolo Motta, Gründer des Weinguts, kreierte diesen Wein als Hommage an seine Mutter Marisa und die Merlot-Traube. Der Asiram 2019 ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Studie über die Böden dieses außergewöhnlichen Ortes, eine von Leidenschaft und Entschlossenheit geleitete Arbeit, die zur Schaffung eines Weins führte, der sowohl eine authentische Synthese seiner Anbauzone als auch ein Zeugnis der Vision des Winzers Giampaolo Motta ist.

Die Conca d’Oro mit ihrem einzigartigen Mikroklima und den besonders geeigneten Böden bot dem Merlot ein ideales Habitat, in dem sich der Wein mit einer unglaublichen aromatischen Intensität und Komplexität entwickeln konnte, die sich in jeder Flasche widerspiegelt. Asiram ist nicht einfach ein Wein, sondern echter Ausdruck der tiefen Verbundenheit mit seinem Terroir, fest in der Tradition verwurzelt und gleichzeitig mit Innovation in die Zukunft projiziert.

Giampaolos Mutter Marisa (Asiram ist nichts anderes als ihr Name von rechts nach links gelesen) hat einen fundamentalen Beitrag zur Gründung der Tenuta geleistet und so wurde 2019, kurz nach ihrem Tod, „bei einem Spaziergang im Weinberg die Entscheidung getroffen, an sie mit einem Spitzenwein zu erinnern“, erzählt Giampaolo. Der Asiram ist jedoch nicht „nur“ eine Wertschätzung seiner Mutter, sondern auch seiner Liebe zum Merlot, eine Rebsorte, die er in seinen ersten Jahren in Frankreich eingehend studiert hat. Vor allem der Jahrgang 2019 bietet eine ausgewogene Version mit optimaler Polyphenol-Konzentration, Eleganz und Kraft, bereichert durch ein herrlich würziges Finale.

Der Merlot für den Asiram wächst auf der Parzelle Nr. 4, einem 5000 Quadratmeter großen Flurstück mit herrlichem tiefblauem und olivfarbenem Lehm durchsetzt von Kalkssteinbrocken. Auf diesem Boden gedeihen die 1999 gepflanzten Merlot-Reben. „Der Merlot der Parzelle Nr. 4 hat mich aufgrund seiner Einzigartigkeit schon immer fasziniert, weil er die Eigenschaften von Lehm- und Kalksteinböden in sich vereint. Genau aus diesem Grund haben wir ihn immer separat vinifiziert, als ob der Weinberg uns bereits den Weg vorgezeigt hätte.“

Einen Wein zu machen, bedeutet für Giampaolo Motta einen Ort zu interpretieren und ihm eine Stimme zu geben „… meine Stimme, als Hersteller, aber auch die der wichtigen Menschen in meinem Leben, wie bei Giorgio I, meinem Großvater und meinem Sohn gewidmet, und bei Carla 6, meiner Tochter.“ Der Winzer fährt fort: „Indem ich diesen Wein nach meiner Mutter benannt habe, finde ich ihre Persönlichkeit und Stärke wieder, die auch die der Mutter par excellence ist: Mutter Natur.“ Der Asiram wird in einer limitierten Auflage produziert. Nur 1.800 Flaschen für den Jahrgang 2019.

