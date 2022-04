Deluxe All-Inclusive im Lindos Village

Alles neu macht der 1. Mai, denn das Lindos Village Resort & Spa auf der griechischen Insel Rhodos startet nicht nur in die Sommersaison, Gäste des Adults only Resorts dürfen sich auch auf ein komplett neues All-Inclusive-Konzept freuen. In den insgesamt sechs Restaurants finden Urlauber eine breite Auswahl von traditioneller griechischer Küche bis hin zu asiatischen Street-Food Kreationen. Weitere

Auf einer Klippe mit Blick auf die idyllische Vlycha-Bucht gelegen, verspricht das Lindos Village Resort & Spa in der Sommersaison ein Rundum-Sorglos-Paket für den Urlaub: Dank des neuen, luxuriösen All-Inclusive Konzepts warten unzählige kulinarische Highlights, die Abwechslung pur versprechen. Gäste können zwischen sechs Restaurants wählen, deren Auswahl von Klassikern der mediterranen Küche bis hin zu authentischen, zeitgenössisch-griechischen Gerichten reichen. Beim Mittagessen am Pool warten Sandwiches und würzige Tortillas oder raffinierte, italienisch-inspirierte Gerichte im „Pomodoro E’Basiliko“.

Am Abend wählen Gäste zwischen asiatischem Street Food im „Ginger Root“ und authentisch griechischer Küche im „Gia Ouzaki“ – Blick über die Bucht von Vlycha inklusive. Diesen Ausblick erleben Griechenland-Urlauber auch im Restaurant „Ambrosia“, das ganztägig eine mediterran-inspirierte Speisekarte mit Fokus auf regionale Produkte anbietet.

Doch damit nicht genug: Das neue Deluxe-All-Inclusive Konzept des Lindos Village Resort & Spa umfasst zusätzlich auch gesunde Säfte für einen vitaminreichen Start in den Tag, sowie traditionelle griechische Kaffeespezialitäten oder ein erfrischendes Eis am Nachmittag. Abends stehen drei Bars mit Bier, Wein und Cocktail-Kreationen zur Auswahl – begleitet von Live-Unterhaltung wie Jazz-Abende oder kleineren Jam-Sessions.

Über Lindos Village Resort & Spa

Malerische Terrassen mit Blick auf das Meer, weiße Bungalows im Stile der klassischen Kykladen Architektur, beschattet von Zypressen, Eukalyptus- und blühenden Zitronenbäumen: Das Lindos Village Resort & Spa ist eine Hommage an das traditionelle Leben der griechischen Insel Rhodos und den nahegelegenen Ort Lindos mit seiner facettenreichen Geschichte.

Gebaut auf einer Klippe in der ruhigen Bucht von Vlycha bietet das Adults-only Resort von jedem der 190 Zimmer und Suiten aus einen Rundumblick über die griechische Ägäis – eine wahre Oase der Entspannung und des Genusses. Der moderne Evridiki-Spa verspricht Ruhe und Entspannung pur für Paare: Ob bei einer lockernden Paarmassage, vitalisierenden Gesichtsbehandlungen, im sprudelnden Jacuzzi oder in der Sauna fällt der Stress des Alltags ab.

Wer nicht nur Erholung sucht, findet ein breites Angebot an Aktivitäten: Von Yoga-Stunden mit Blick auf das Meer über Wanderungen durch die Natur, einem privaten Bootsausflug oder einem Besuch der nahegelegenen Akropolis in Lindos bis hin zu verschiedenen Wein-Tastings.

Weitere Informationen unter www.lindos-village.gr.

uwelehmann/ surpress