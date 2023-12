Das neue Umana Bali

Umana Bali ist ab sofort Teil der exklusiven Kollektion von LXR Hotels & Resorts, die das Streben nach persönlichen Abenteuern an den attraktivsten Reisezielen der Welt zelebriert und Reisenden einen neuen Geschmack von Luxus bietet, der sich durch Individualität und eindringliche lokale Erfahrungen definiert.

Die geräumigen und luxuriös ausgestatteten Villen des Umana Bali sind privat und exklusiv und bieten den Gästen den ultimativen Rückzugsort. Jede der 403 Quadratmeter großen Villen verfügt über einen eigenen Infinity-Pool und einen Whirlpool im Freien. Die Umana Pool Villa mit drei Schlafzimmern erstreckt sich über beeindruckende 1.200 Quadratmeter und ist der ideale Rückzugsort für Familien oder Gruppen mit mehreren Generationen.

Umana Bali bezieht mehr als 80 Prozent seiner Produkte von lokalen Farmen und aus dem eigenen hydroponischen Kräuter- und Gemüsegarten, um seinen Gästen in den verschiedenen Restaurants und Bars ein möglichst frisches, schmackhaftes und nahrhaftes Erlebnis zu bieten.

Das Resort verfügt über sechs gastronomische Einrichtungen, darunter das Commune, in dem die feinste südostasiatische Küche serviert wird, und die Pad Pool Bar, von der aus die Gäste einen atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean genießen können. Um die natürliche Schönheit Balis zu entdecken, können die Gäste verschiedene Abenteuer erleben, wie zum Beispiel einen Helikopterflug, ein Barbecue am Strand, Sterne beobachten oder einen Drachen unter der Anleitung eines Drachenbaumeisters selbst bauen. Entspannungssuchende können sich auf das Lohma Spa freuen, das eine große Auswahl an Behandlungen und Wellnessaktivitäten bietet.