Das neue The Donna Portals auf Mallorca

Gerade hatt in Portals Nous auf Mallorca das luxuriöse, inhabergeführte Lifestyle-Hotel The Donna Portals seine Türen geöffnet. Das frühere Iberostar Grand Portals Nous verspricht ein unvergleichliches Erlebnis, das Luxus, Kunst und erstklassigen Service vereint. Direkt in eine Klippe gebaut und mit seiner Lage nahe dem Yachthafen von Puerto Portals sticht das ganzjährige geöffnete Hotel durch einen direkten Zugang zum Strand hervor.

Avantgardistisches Design & einzigartige urbane Kunst unmittelbar am Meer

The Donna Portals erhebt sich entlang der malerischen Küste von Mallorca mit unmittelbarem Strandzugang als Design-Hotel. Hier verschmelzen avantgardistisches Design und urbane Kunst zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis. Das moderne Innendesign wurde von dem niederländischen Designer Marcel Wanders konzipiert. Urbane Kunst ist ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie: Das gesamte Haus ist eine Art Galerie, in der sich an jeder Ecke künstlerische Akzente wiederfinden. Werke renommierter Künstler wie Ben Eine, Nick Walker und Javier Garló werden präsentiert und bereichern die stimmungsvolle Atmosphäre, jeder Aufenthalt wird zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Maximiliane Bauer, Inhaberin und Teil der deutschen Eigentümerfamilie von The Donna Portals, betont: „Das Haus hat einen sehr starken Charakter, mit dem wir viele spannende Geschichten erzählen können. Damit begeistern wir nicht nur das lifestyle- und kunstaffine Publikum auf Mallorca, sondern schaffen auch für die einheimische Community einen Treffpunkt, der das ganze Jahr über besteht. Unsere Gäste tauchen in eine Welt ein, in der Design nicht nur ein Nachgedanke ist, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses.“ Der familiäre Background wird auch bei der Namensgebung deutlich: Maximilianes kleine Tochter hört auf den Namen Donna.

Mónica Munar, General Manager des Hotels, ergänzt: „Die einzigartige Location am Wasser und die großartige Umgebung von Puerto Portals machen das Haus wirklich zu etwas Besonderem. Mallorca wird auch außerhalb der Sommermonate immer beliebter bei europäischen Gästen und durch unsere ganzjährige Öffnung schaffen wir einen attraktiven Treffpunkt für ein spannendes Publikum. Ich freue mich sehr, Teil des Donna-Teams zu sein und blicke gespannt auf die Zukunft von The Donna Portals!“

Stilvoll designte Zimmer & Suiten mit atemberaubendem Meerblick

Die Zimmer und Suiten laden Gäste ein, in eine Welt voller Komfort, Eleganz und raffinierten Designs einzutauchen. Die charakterstarken 64 Zimmern und eine Vielzahl von Suiten bieten im The Donna Portals den Inbegriff modernen Luxus. Von den eleganten Marcel-Wanders-Zimmern bis hin zu den großzügigen Penthouse-Suiten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auf den privaten Balkonen genießen die Gäste einen Panoramablick auf das glitzernde Meer. Themensuiten bieten einzigartige Erlebnisse, bei denen das durchdachte Design eine entscheidende Rolle spielt. Ob in den verwöhnenden Naughty Suites, der unterhaltsamen Games Suite oder der ruhigen Spa Suite – hier wird jeder Aufenthalt unvergesslich.

Erstklassige kulinarische Vielfalt in Gourmetrestaurants

Die Restaurants bieten ein erstklassiges Erlebnis, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Das preisgekrönte Konzept des eleganten Steak- und Grillrestaurants MERCHANTS by the Sea ist eine Hommage an die mediterrane Identität und bietet außergewöhnliche asiatisch inspirierte Aromen. Die Menüs des renommierten Executive Chef Fernando Coradazzi vereinen die Köstlichkeiten des Meers mit charakteristischen Steakgerichten. Im luxuriösen THE OYSTER SHED können Gäste eine Symbiose der Aromen mit frischen Austern und prickelndem Premium-Champagner genießen. Das Frühstückserlebnis im Breakfast Club bietet eine reichhaltige Auswahl an Buffets oder auch à-la-carte-Angebote, die sowohl Hotelgästen als auch Einheimischen einen köstlichen Start in den Tag ermöglichen.

Im gehobenen Donna Beach am Pool Deck können Gäste in einer atemberaubenden Atmosphäre bei entspannter Lounge-Musik erfrischende Signature-Cocktails genießen und abends ein Dinner beim Sonnenuntergang erleben. Ein Swimmingpool rundet das einzigartige Beachclub-Erlebnis ab. Für Gäste, die es lieber ruhiger mögen, bietet die EDEN GARDEN LOUNGE einen friedlichen Rückzugsort inmitten einzigartiger Natur.

Entspannung pur im avantgardistisch gestalteten Donna Spa

Im kunstvoll gestalteten Spa von The Donna Portals erwarten die Gäste eine Fülle von Annehmlichkeiten, darunter Saunen, ein Whirlpool und Erlebnisduschen, die von künstlerischen Ausdrucksformen der Entspannung umgeben sind. Das avantgardistisch gestaltete Donna Spa, inspiriert von den Sternbildern, schafft eine moderne, romantische und humanistische Atmosphäre, die dazu einlädt, sich ganz dem Wohlbefinden hinzugeben. Individuelle Behandlungen mit natürlichen Produkten wie ganzheitlichen Kobido-Ritualen und Body-Detox-Behandlungen zielen darauf ab, das Stressniveau zu senken und die persönliche Schönheit zu verbessern. Für alle, die nach innerem und äußerem Wohlbefinden streben, bietet The Donna Spa dynamische Entgiftungsprogramme und -behandlungen an, die den Körper revitalisieren und erfrischen. Zusätzlich verfügt The Donna Portals über einen 24-Stunden-Fitnessraum mit modernsten Technogym-Geräten sowie Angebote wie Personal Training, Yoga und Pilates, um das körperliche Wohlbefinden zu fördern.

