Das neue Luxus-Refugium Dunas de Formentera

Das Dunas de Formentera, das erste Öko-Luxus-Resort der Insel erstreckt sich malerisch über die fast weißen Dünen und verkörpert die lässige Lebensweise Formenteras, vereint mit Genuss und Entspannung.

Formentera ist bekannt für seine fast unberührt wirkende Natur und die tiefblauen Buchten – nicht umsonst wird die kleine Baleareninsel auch „Karibik des Mittelmeers“ genannt. Große Hotelkomplexe sucht man hier vergebens, vielmehr dominieren kleine, feine Unterkünfte die Insel. Mit dem Dunas de Formentera ist sie nun um ein ganz besonderes, 5-Sterne-Boutique-Hotel und ihr erstes Öko-Luxus-Resort reicher. Das Resort wird von Marugal eröffnet, einer auf individuelle Luxushotels – wie etwa dem Cap Rocat auf Mallorca – spezialisierten Hotelmanagement-Gruppe und ist Mitglied von Small Luxury Hotels of the World.

„Das Dunas de Formentera ist mehr als nur ein Ort zum Übernachten – es präsentiert sich als ein Refugium der Entspannung, das dazu einlädt zu entschleunigen, zur Ruhe zu kommen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen – stets mit Blick auf das Mittelmeer. Das Resort verkörpert die lässige Lebensweise Formenteras und respektiert zutiefst die natürliche Umwelt, die es umgibt. Wir freuen uns darauf, ab sofort Gäste aus der ganzen Welt in unserem privaten Domizil auf der Perle der Balearen begrüßen zu dürfen,“ sagt Marco Schiralli, General Manager des Resorts.

Die 45 Zimmer des Resorts verteilen sich auf mehrere Gebäude, die sich malerisch über die Dünenlandschaft erstrecken, nur wenige Schritte vom türkisblauen Meer entfernt. Mit einer durchschnittlichen Raumgröße von 40 Quadratmetern eignet sich das Resort auch ideal für Familien.

Die Architektur ist stark von der lokalen Kultur und der umliegenden Natur inspiriert. Entsprechend besteht die Farbpalette aus sanften Sand- und Terracotta-Tönen, ergänzt durch mediterran inspiriertes Off-White. Der Sand, der die einzelnen Gebäude direkt berührt, und der sanfte Duft von Wacholder und Meersalz, der die Räume durchdringt, lassen das Innere nahtlos mit dem Äußeren verschmelzen. Bei den verwenden Materialien dominiert ebenfalls die Natur, mit viel Holz, Jute und traditioneller Keramik. Dieses einzigartige Design, entwickelt von Antonio Obrador und seinem Team, schafft eine harmonische Verbindung zwischen den luxuriösen Innenräumen und der beeindruckenden Umgebung.

Das hoteleigene Restaurant Caliu bietet seinen Gästen eine kleine, aber feine Karte in privilegierter Lage an der Playa Migjorn. Traditionelle mediterrane Rezepte, gepaart mit Signature-Cocktails und der warmen Sonne, laden zu einer authentischen kulinarischen Reise in einer entspannten Atmosphäre ein. Auf dem Holzofengrill werden neben fangfrischem Fisch und anderen lokalen Spezialitäten auch authentische neapolitanische Pizzen hergestellt. Die Philosophie des Küchenteams konzentriert sich darauf, jedes einzelne Produkt in seiner Gesamtheit wertzuschätzen, unter Verwendung bester lokaler Qualität und Frische.

Fokus auf Naturschutz

Dunas de Formentera liegt nicht nur inmitten der Natur, es hat sich auch als erstes Öko-Luxus-Resort der Insel dem Naturschutz verschrieben. Bereits beim Umbau der Gebäude wurde auf effiziente Wärmedämmung geachtet, innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen 80% des Energiebedarfs durch Fotovoltaik gedeckt werden.

Ab Juli 2024 wird durch die ausschließliche Nutzung erneuerbarer Energien der CO2-Fußabdruck des Resorts um 75 Prozent reduziert. Außerdem wird das Abwasser aufbereitet und für die Bewässerung der Anlage verwendet. Mülltrennung, eine plastikfreie Einkaufspolitik und eine Kooperation mit der Clean Wave Foundation, die sich für die Wiederherstellung des flachen Meeresbodens von Formentera einsetzt, sind weitere Beispiele für das umfassende Nachhaltigkeitskonzept der Hotelbetreiber. Nicht zuletzt wird auch der weitläufige Infinity Pool, der einen Blick in die tiefblaue Bucht bietet, anstatt mit Chemie durch eine spezielle Elektrolyt-Lösung aus den Salinen gereinigt: Für ein rundum gutes Gefühl beim Eintauchen in die Natur.

