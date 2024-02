Das „Lost Barrels“ Sommelier-Messer

Für die Griffe der Messer wurde das Holz des ersten, verloren geglaubten „Lost Barrels“ Fasses vom Weingut Meyer-Näkel verwendet. Die Ahrflut hatte im Sommer 2021 insgesamt 350 Fässer des Weinguts zerstört, neun wurden in den Tagen darauf geborgen. Durch das Holz wird jedes Messer zu einem zeitgeschichtlichen Artefakt, das für immer an den menschlichen Zusammenhalt und den Neuanfang nach der Ahrflut erinnern soll. Ein Symbol für Zuversicht und Hoffnung!

Josephinenhütte gab den entscheidenden Impuls zu dieser besonderen Kooperation. Das Unternehmen mit Sitz in München ist bekannt für seine mundgeblasenen Gläser designt von Kurt Josef Zalto. „Wir waren mit beiden Partnern unabhängig voneinander im Austausch und haben vorgeschlagen, die Botschaft der „Lost Barrels“ mit einer Sonderedition des ikonischen Sommelier-Messers weiter in die Welt zu tragen. Uns ist es ein Anliegen, hierdurch ein Zeichen für die betroffene Ahr Region zu setzen“, sagt Marcus Meyer, CEO von Josephinenhütte.

Das streng limitierte Sommelier Messer bietet Josephinenhütte direkt überfür 270,- Euro pro Stück an. Marcus Meyer und sein Team spenden den kompletten Erlös an die VDP.Initiative „Der Adler hilft“ für die Unterstützung der von der Flut betroffenen Winzer an der Ahr.

Das Messer

Am 14. Juli 2021 zerstörte die Jahrhundertflut in der Ahr-Weinregion das Weingut der Familie Meyer-Näkel in Dernau. Über Nacht verloren die beiden Schwestern Dörte und Meike Näkel fast alles, wofür die Familie jahrelang gearbeitet hatte. Die Fluten rissen auch den gesamten Jahrgang 2020 mit sich. In den Tagen nach der Flut geschah das Unerwartete: Nur wenige Kilometer vom Weingut entfernt wurde ein Fass Pinot Noir mit der Inschrift „Meyer-Näkel“ gefunden. Acht weitere intakte Fässer wurden in den umliegenden Dörfern aufgespürt. Diesesind die einzigen Überreste des Jahrgangs 2020. Insgesamt rund 2.600 Flaschen werden aktuell über ein Subskriptionsverfahren zugeteilt – weitere Informationen gibt es unter lost-barrels.com . Das erste Fass wurde mittlerweile zerlegt und vom Forge de Laguiole Team meisterhaft zu den Griffen der Sommelier-Messer verarbeitet.

„Forge de Laguiole“ steht für Tradition und Zeitgeist, verbunden mit exzellenter Handwerkskunst. Jedes Messer wird in der hauseigenen Schmiede im französischen Dorf Laguiole handgefertigt. Das Sommelier Messer ist ergonomisch, elegant und funktional. Der Holzgriff aus dem verschollen geglaubten „Lost Barrels“ Holz verleiht dem Messer den letzten Schliff. Jedes Stück repräsentiert dabei nicht nur herausragende Handwerkskunst, sondern erzählt eine Geschichte von Resilienz und Neubeginn. Es ist ein Symbol für die Stärke der menschlichen Natur und die unvergängliche Kraft der Zusammenarbeit, die aus Trümmern eine neue Zukunft erschuf.