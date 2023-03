Das Kunstjahr 2023 – die Highlights der Mein-Geld-Redaktion

Im Jahr 2022 konnte die Kunstszene endlich wieder durchstarten. Pandemie und Beschränkungen waren gefallen, die bedeutenden Ausstellungen und Messen gingen wieder an den Start. Überall war man zufrieden, Potenzial nach oben ist aber noch gegeben. Auch im Jahr 2023 wird es keineswegs langweilig in Sachen Kunst. Man kann viele spannende Veranstaltungen besuchen und das eine oder andere Juwel besichtigen oder gar erwerben. Wir haben hier unsere persönlichen Highlights zusammengestellt.

KÜPPERSMÜHLE DUISBURG – DEUTSCHE KUNST NACH 1945

Das ganze Jahr über lohnt ein Besuch in Duisburg. Am Rande des größten Binnenhafens der Welt steht eines der wichtigsten Museen für deutsche Kunst nach 1945 – das Museum Küppersmühle für Moderne Kunst. Der Name geht zurück auf das Industriedenkmal, in dem das Museum beheimatet ist, eine Getreidemühle von 1908. Die Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron – die Architekten der Elbphilharmonie in Hamburg – haben das ehemalige Speichergebäude in einen modernen Kulturbau verwandelt. Auf über 6000 Quadratmetern sind hier Werke von Gerhard Richter, Anselm Kiefer oder Georg Baselitz zu sehen.

Weitere Informationen unter:

https://www.museum-kueppersmuehle.de

ART DÜSSELDORF – NEUES UND BEWÄHRTES UNTER EINEM DACH

Die Art Düsseldorf findet vom 30. März bis 2. April auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Die Veranstaltung positioniert sich als neue, innovative Plattform für Sammler, Galeristen und Kuratoren für Deutschland, die angrenzenden Beneluxländer und das Rheinland. Diese Messe verbindet Anerkanntes mit Neuem und führt das Experimentelle und das Kanonisierte in einem direkten Gegenüber unter einem Dach zusammen. Etablierte und junge Galerien zeigen moderne und zeitgenössische Kunst.

Weitere Informationen unter:

https://www.art-dus.de

DISCOVERY ART FAIR KÖLN – DIE KLEINE UNTER DEN GROSSEN

In Köln findet die Discovery Art Fair vom 21. bis 23. April in der XPOST statt. Hier zeigen Galerien, Projekträume und Künstler ihre neusten Arbeiten und bieten Kunstinteressierten einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen auf dem Kunstmarkt. Angeboten werden Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Zeichnungen, Grafiken und Videokunst. Die Werke bewegen sich im Preissegment zwischen 500 und 7500 Euro. Als Entdeckermesse bietet die Discovery Art Fair den Besuchern einen direkten Zugang zu neuen, frischen Werken, die in den vergangenen Monaten in den Ateliers dieser Welt entstanden sind.

Weitere Informationen unter:

https://www.discoveryartfair.com

GALLERY WEEKEND – DIE UNENDLICHE BERLINER GALERIESZENE

Vom 28. bis 30. April findet in Berlin das Gallery Weekend statt. Damit hat sich eine der führenden Veranstaltungen für zeitgenössische Kunst in Deutschland etabliert und lädt zu einem Rundgang durch die Berliner Kreativszene ein. Mit rund 50 teilnehmenden Galerien und rund 1000 internationalen und nationalen Gästen verzeichnet das Gallery Weekend Jahr für Jahr große Erfolge und stellt damit einen verkaufsstarken Termin am Kunstmarkt dar.

Weitere Informationen unter:

https://www.gallery-weekend-berlin.de

ART BASEL – DIE FÜHRENDE MESSE DES INTERNATIONALEN KUNSTMARKTES

Wer vom 15. bis 18 Juni nach Basel kommt, kann dort die Art Basel in der Messe Basel besuchen. Die Art Basel zeigt Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts und gilt als führende Messe des internationalen Kunstmarktes. Über 250 Aussteller der weltweit bedeutendsten Galerien machen die Messe zum wichtigsten Museum auf Zeit. Die Art Basel ist dabei Treffpunkt für Künstler, Kunstsammler und viel Prominenz aus der Kulturszene. Die hochkarätigen Ausstellungen präsentieren verschiedene Kunstformen, sowohl Werke moderner Meister als auch Kunst von aufstrebenden Talenten sind vertreten.

Weitere Informationen unter:

https://www.artbasel.com

SWISSARTEXPO ZÜRICH – DEM NACHWUCHS EINE CHANCE

Die Swissartexpo vom 6. bis 10. September ist ein Kunstfestival, welches jedes Jahr im August in der SBB Event Halle im Zürcher Hauptbahnhof stattfindet. Durch ihr innovatives Ausstellungskonzept bietet die Swissartexpo vor allem aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern gute Möglichkeiten, ihre Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren.

https://www.swissartexpo.com

ART INTERNATIONAL ZÜRICH – EINE DER BEDEUTENDSTEN KUNSTMESSEN

Auch in Zürich kommen die Kunstfreunde wieder auf ihre Kosten. Vom 13. bis 15. Oktober findet die 25. Art International Zürich im Kongresshaus Zürich statt. Diese Messe für moderne und zeitgenössische Kunst bietet seit 1999 einen breiten Überblick über die Vielfalt der Kunstwelt. Sie hat sich zu einem wichtigen Schweizer Marktplatz für neue und moderne Kunst entwickelt. Internationale Galerien und Künstler präsentieren hier aktuelle Werke der zeitgenössischen Kunst in allen Formaten und für nahezu jedes Budget.

Weitere Informationen unter:

https://www.art-zurich.com

ART COLOGNE – DIE ÄLTESTE KUNSTMESSE DER WELT

Schließlich findet vom 15. bis 19. November in der Koelnmesse wieder die Art Cologne statt, eine der größten Kunstmessen der Gegenwart. Die Art Cologne reflektiert das Leistungsvermögen des Kunsthandels in Europa und Übersee auf hohem Niveau. Auf der Messe zeigen viele Galerien aus dem In- und Ausland Kunst der klassischen Moderne, Kunst nach 1945 sowie moderne und zeitgenössische Kunst. Vertreten sind Malerei, Skulptur und Installation, Video ebenso wie Fotografie, Arbeiten auf Papier sowie Editionen und Multiples.

Weitere Informationen unter:

https://www.art-cologne.com